/676917/التضامن-تعلن-انتظام-صرف-معاشات-فبراير-فى-اليوم-الثانى

واصلت غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، اليوم الاربعاء، متابعة صرف معاشات فبراير، موضحة إلى انتظام الصرف، من فروع بنك ناصر الاجتماعى وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا .

دوت الخليج

من جاتبها وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات فبراير، اعتبارا من أول الشهر كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

استعداد بنك ناصر الاجتماعي

كانت وزارة التضامن أعلنت في وقت سابق عن استعداد بنك ناصر الاجتماعي، لصرف معاشات فبراير اعتبارا من غد الثلاثاء مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية. ‏‎و يواصل بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فى صرف معاشات يناير من فروع البنك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وتضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ضوابط بشأن الحالات الخاصة بعدم توافر شروط استحقاق المعاش حال انتهاء مدة الخدمة وفى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ،ويحسب هذا التعويض بنسبة (15%) من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.