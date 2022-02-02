/676920/بالتزامن-مع-موافقة-الوزراء-على-لائحته-التنفيذية-تعرف-على-الملامح-لرئيسية-لقانون-تنظيم-وإدارة-المخلفات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، مع الوضع فى الاعتبار الملاحظات التى طرحها الوزراء، حيث جاءت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، في 56 مادة عبر 6 أبواب، وذلك بخلاف مواد الاصدار، وتضمنت أحكامًا تتعلق بالجهات المنفذة لإدارة المخلفات واختصاصاتها، كما نظمت اللائحة الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من حيث أهدافه واختصاصاته ومهامه... وفي هذا السياق يستعرض "دوت الخليج" الملامح الرئيسية للقانون.

دوت الخليج نص قانون تنظيم وإدارة المخلفات على إنشاء هيئة عامة لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها. توطيد العلاقات مع المنظمات الدولية : وتدعم القانون في مضمون مواده العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية في مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بالمخلفات. تشجيع الاستثمار: ويعمل القانون، من خلال تطبيق مواده على جذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها. هذا ويتضمن القانون قواعد مستحدثة تواجه المشكلات السابقة بالإضافة إلى المشكلات المُستجدة، وتشمل الآتي : وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات وضمان ربط التخطيط بالتمويل.

تقنين السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات .

تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات .

ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات .

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