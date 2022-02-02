وزير الخارجية: مصر تتبنى أجندة طموحة للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، الرئيس المُعين للدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27 التى تستضيفها وتترأسها مصر فى نوفمبر 2022، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبى التنفيذى المعنى بموضوعات تغير المُناخ "فرانز تيمرمانز".





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن التقدير للتعاون الممتد الذى يجمع مصر بالاتحاد الأوروبى فى كافة المجالات، والتطلع لمواصلة هذا التعاون على مختلف المستويات.

كما أوضح الوزير شكرى أن مصر تعتزم البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر فى جلاسجو وما خلفته من زخم لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، وخاصةً فيما يتعلق بالحد من الآثار السلبية لتغير المُناخ والتكيف معه وتوفير تمويل المُناخ.

وأضاف أن مصر تتبنى أجندة طموحة للدورة المقبلة للمؤتمر تتضمن الارتقاء بالإسهامات المحددة وطنياً للدول فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وتمويل التكيُف مع الآثار السلبية لتغير المُناخ، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على الأرض.

واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية على تبنى مصر، بوصفها الرئيس المُقبل للمؤتمر، لنهج شامل يراعى رؤى وأولويات مختلف الأطراف.