وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن التقدير للتعاون الممتد الذى يجمع مصر بالاتحاد الأوروبى فى كافة المجالات، والتطلع لمواصلة هذا التعاون على مختلف المستويات.
كما أوضح الوزير شكرى أن مصر تعتزم البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر فى جلاسجو وما خلفته من زخم لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، وخاصةً فيما يتعلق بالحد من الآثار السلبية لتغير المُناخ والتكيف معه وتوفير تمويل المُناخ.
وأضاف أن مصر تتبنى أجندة طموحة للدورة المقبلة للمؤتمر تتضمن الارتقاء بالإسهامات المحددة وطنياً للدول فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وتمويل التكيُف مع الآثار السلبية لتغير المُناخ، مع التركيز بشكل خاص على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على الأرض.
واختتم المتحدث الرسمى تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية على تبنى مصر، بوصفها الرئيس المُقبل للمؤتمر، لنهج شامل يراعى رؤى وأولويات مختلف الأطراف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الخارجية: مصر تتبنى أجندة طموحة للدورة المقبلة لمؤتمر المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.