الرعاية الصحية تطلق برامج لتنمية مهارات تمريض الرعايات المركزة بالأقصر

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عددا من البرامج التدريبية للطواقم التمريضية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، ثانى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشارت الهيئة، وفقا لبيان صحفى، إلى أن البرامج التدريبية استهدفت الطواقم التمريضية بأقسام الرعايات المركزة بالمستشفيات التابعة للهيئة فى الأقصر، بهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات مقدمى الخدمة بما يضمن توفير رعاية صحية ذات جودة عالمية للمرضى.

وأضافت، أن البرامج شملت التدريب على (أخلاقيات مهنة التمريض، مهارات الاتصال الجيد، التسجيل الإلكترونى لبيانات المرضى، حزم الإجراءات الوقائية بأقسام الرعايات المركزة، كيفية قياس العلامات الحيوية للمرضى بالرعايات المركزة، الرعاية التمريضية التخصصية لمرضى السكرى أو الفشل الكلوى أو الغيبوبة الكبدية، استخدامات أجهزة الصدمات الكهربائية والتنفس الصناعى، إضافة إلى التدريب العملى على الإنعاش القلبى الرئوى الأساسى).

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن الهيئة تستثمر فى القوى البشرية من العاملين بها سواء من الأطقم الطبية والإدارية من خلال عمليات التدريب والتطوير المستمر، ما يضمن تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية المتميزة للمرضى، وصولا لتحقيق أعلى معدلات رضاء المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية.

وتابع الدكتور أحمد السبكى، أن هذا التدريب يستهدف رفع كفاءة وتنمية المهارات الفنية للتمريض العامل فى مجالات الرعايات المركزة والطوارئ والرعاية الحرجة بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وإكسابهم المهارات المهنية اللازمة لتقديم أفضل خدمات الرعاية التمريضية للمرضى بالمستشفيات، ما يضمن الحفاظ على نظام صحى متكامل قوى بكل أطرافه قادر على توفير كافة الخدمات والرعاية الصحية المتميزة بأعلى معايير قياسية تتسق مع الأكواد العالمية فى جودة الخدمة.