آيل للسقوط.. الجيزة تزيل عقارا فى إمبابة

جدة - نرمين السيد - ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حى شمال الجيزة بسرعة التعامل مع العقار وإزالته حفاظاً على سلامة المواطنين والعقارات المجاورة له . وعاين على الفور حى شمال الجيزة العقار بحضور الحماية المدنية وأزال الأجزاء المتبقية منه حفاظاً على السلامة العامة، فى ضوء تنفيذ قرار لجنه المنشآت الآيلة للسقوط التى أكدت وجوب إزالته فى إطار حرص محافظة الجيزة على سلامة مواطنيها.

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