اعتماد اتفاقية الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته فى الدول العربية

جدة - نرمين السيد - اعتمد المؤتمر الدولى للدول الأطراف، "اجتماع من الفئة الأولى"، الذى عُقد يومى الثلاثاء والأربعاء بمقر اليونسكو بباريس، برئاسة جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، الاتفاقية المُحدثة لعام 1978، الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية فى الدول العربية، بعد أن تمت ُمناقشتها ومراجعتها والتعريف بأهدافها والتزامات الدول الأطراف.





وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، أن الاتفاقية المُحدثة لعام 1978 الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالى بالدول العربية تضع المبادئ العامة للاعتراف بالمؤهلات المُتعلقة بالتعليم العالى، مشيرًا إلى أنها لا تعنى الاعتراف التلقائى وإنما يكون ذلك وفقًا للقواعد والنظم النافذة لدى كل دولة طرف فى الاتفاقية، حيث سيُراعى عند اتخاذ القرارات الخاصة بالاعتراف بالمؤهلات، وجوب احترام تنوع نظم التعليم العالى، مضيفًا أن هذه الاتفاقية لا تُلزم الدول الأطراف بالتزامات مادية.

وأكد الوزير، أن انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية والتصديق عليها سيكون له فوائد تعود على الطلاب المصريين الحاصلين على مؤهلات دراسية من الجامعات المصرية، مع وجود إمكانية للاعتراف بمؤهلاتهم لدى الدول الأطراف فى الاتفاقية، فضلًا عن التقدم لاستكمال الدراسة ببرامج الدراسات العليا فى الدول الأطراف الأخرى فى الاتفاقية، وتسهيل التحاق الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، وذلك اتساقًا مع المُستجدات العالمية فيما يخُص التعليم العالى، مشيرًا إلى أنه يجب أن يكون هناك هيئة وطنية بالدول الأطراف تكون مسؤولة عن المُعادلات مثل المجلس الأعلى للجامعات فى مصر، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجنة إقليمية تكون مسئولة عن مُتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.

كما وقعت عدد من الدول على هذه الاتفاقية من ضمنها جمهورية مصر العربية، سلطنة عمان، اليمن، موريتانيا، المغرب، لبنان.