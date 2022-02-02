الصحة: تقديم الخدمات لمليون مواطن خلال أسبوع التوعية الصحية بالمجان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم التوعية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية بالمجان، لمليون و650 ألف مواطن، فى 6 محافظات بصعيد مصر، وتشمل (المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان).





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم عقد 200 ندوة تثقيفية، ضمن "أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر"، الذى أطلقه وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، خلال زيارته لمحافظة أسوان، يوم السبت الموافق 22 يناير الماضى، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وفى إطار الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية بمحافظات صعيد مصر، وضمن المشروعات التنموية التى تشهدها محافظات الصعيد.

وأوضح أن "أسبوع التوعية الصحية بمحافظات صعيد مصر، شمل إطلاق القوافل الطبية، والعيادات المتنقلة لتوقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان، ضمن المبادرات الصحية الرئاسية تحت شعار (100 مليون صحة)، والقوافل المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، بالإضافة إلى انتشار فرق التواصل المجتمعى بقرى ونجوع صعيد مصر، بهدف الوصول إلى المواطنين فى القرى والمناطق النائية وتقديم الخدمات الطبية ورفع مستوى وكفاءة الخدمات الصحية لمواطنيها.

وتابع أن القوافل الطبية التى انطلقت بمحافظات صعيد مصر، شملت تخصصات (باطنة، جراحة، عظام، أطفال، أسنان، مسالك بولية، جلدية، أنف وأذن، صدر)، مشيرًا إلى انتفاع 800 ألف مواطن بالخدمات الطبية المجانية التى تقدمها القوافل الطبية.

واستطرد أنه تم تقديم التوعية الصحية، من خلال فرق التواصل المجتمعى، التى تجوب كافة محافظات الصعيد خلال "أسبوع التوعية بصعيد مصر"، لتوعية المواطنين وتحقيق أقصى استفادة من الخدمات الصحية، وتعريف المواطنين بتلك الخدمات الطبية والمتابعة الدورية من خلال قاعدة بيانات موحدة بما يساهم فى الاهتمام بالصحة العامة، بالإضافة التى توعيتهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحثهم على الإسراع والتسجيل بالموقع الالكترونى لتسجيل وتلقى لقاح كورونا.

ونوه إلى توفير أطقم طبية وفرق تواصل مجتمعى، لتنظيم زيارات للمواطنين من ذوى الهمم فى مقرات إقامتهم، لتسجيلهم على موقع تلقى لقاح فيروس كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية، وتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا، فضلًا عن توعيتهم بمبادرات الصحة العامة التى أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى.

وأكد تطعيم 250 ألف مواطن، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من خلال القوافل المتنقلة لتطعيم المواطنين، وذلك ضمن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، موضحًا أن فرق التواصل المجتمعى تقوم بتنظيم توافد المواطنين مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بهدف الحفاظ على التباعد الاجتماعى ورفع المناعة المجتمعية.

ولفت إلى توقيع الفحص الطبى على 600 ألف مواطن وتقديم العلاج بالمجان، وذلك ضمن مبادرات الصحة العامة التى أطلقها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، تحت شعار (100 مليون صحة)، والتى تضمنت (مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب السمنة، مبادرة دعم صحة المرأة، مبادرة العناية بصحة الأم والجنين، مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج فقدان السمع لحديثى الولادة، مبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى).

وأضاف أن وزارة الصحة والسكان تواصل التوسع فى حملات التوعية الصحية؛ لتكون بمثابة حلقة تواصل مع المواطنين، لإمدادهم بالمعلومات السليمة والرد على استفساراتهم بشكل لحظى على أرض الواقع من خلال فرق التواصل المجتمعى، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030، عن طريق توحيد الخدمات الصحية وربطها ببعضها البعض من خلال المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية التى تستهدف الاهتمام بالصحة العامة لتحقيق أكبر استفادة للمواطنين.

وتابع أن الوزارة تواصل العمل على التوسع فى تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا من خلال العيادات المتنقلة التابعة لحملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بمحافظات الدلتا والقناة ووجه بحرى، بهدف الوصول إلى المواطنين بكافة القرى والمناطق النائية وتقديم التوعية الصحية، ورفع الوعى الصحى للمواطنين وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان.