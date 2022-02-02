عاجل- رئيس الوزراء: الحكومة داعمة لتعميق الصناعات المحلية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن قطاع الصناعة هو أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بأهمية تعميق الصناعة المحلية والاستثمار فيها وتطويرها وتصدير منتجاتها.





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