وزيرة التضامن تنعي الدكتور نبيل صموئيل أبادير مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية...

بمزيد من مشاعرِ الحزنِ والأسى، تنعي وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة نيفين القباج رحيل الدكتور مهندس نبيل صموئيل أبادير، مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية السابق، وعضو المجلس القومي للمرأة ونائب رئيس مجلس أمناء المجلس العربي للطفولة والتنمية، الذى وافته المنية اليوم.
وقالت القباج: فقدنا رائدا من رواد العمل الأهلى في مصر، وقيادة مجتمعية واعية ومخلصة لوطنها، وخبيرا وطنيا نابها في مجالات حوار الحضارات والتنمية الاجتماعية، لطالما قاد العديد من مشاريع وبرامج التنمية والتوعية خاصة في صعيد مصر والقرى الفقيرة، وظل طوال مسيرته العملية صاحب رؤية مبدعة ومتميزة في مجالات التنمية المستدامة للفئات الأولى بالرعاية، ولم يتوان عن المشاركة في دعم منظمات المجتمع المدني بعلمه وفكره ومكانته، في أى لحظة من اللحظات الفارقة في تاريخ الوطن.
وتقدمت القباج بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيد وأصدقائه، داعية الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
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