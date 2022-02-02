رشوان توفيق يكشف لـ دوت الخليج أمنيته في عامه الـ 89

/676922/رشوان-توفيق-يكشف-لـ-تحيا-مصر-أمنيته-في-عامه-الـ-89

يحتفل الفنان الكبير رشوان توفيق بعيد مولده الـ 89، والإحتفال هذا العام له شعور خاص بعد نجاته من إصابته من فيروس كورونا مرتين على مدار 6 أشهر، ونتمنى له جميعًا دوام الصحة وطول العمر.

دوت الخليج

رشوان توفيق يكشف أمنياته لـ دوت الخليج

تَواصل موقع دوت الخليج مع الفنان رشوان توفيق لتهنئته بعيد ميلاده، اليوم 2 فبراير، وعند سؤاله عن أمنياته للعام الجديد، قال:"مش عايز غير الستر والصحة"، وأستكلم أنه سعيد جدًا وراضي بكل ما يكتبه الله له، ويحمده على نجاته من فيروس كورونا اللعين للمرة الثانية خلال 6 أشهر فقط.

رشوان توفيق يطمئن الجمهور على صحته

يُطمئن الفنان الكبير رشوان توفيق جمهوره على حالته الصحية هذه الأيام، من خلال موقع دوت الخليج، ويقول أنه بصحة جيدة، ويتحرك في بيته ويفعل ما يحلو له، ولكنه لا يحتك بالناس خوفًا من نقل العدوى لهم، ولكنه سيعود ليخرج للشارع بعدما يتم التأكد من تعافيه تمامًا.

الحالة الصحية للفنان رشوان توفيق

تواصل موقع دوت الخليج فيما قبل مع هبة رشوان نجلة الفنان القدير رشوان توفيق؛ للإطئنان على صحته، وما وصل إليه بعد إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية خلال 6 أشهر، فقالت هبة لموقع دوت الخليج:"هو في حالة جيدة جدًا، ومواظب على نظام العلاج الخاص به"، وقالت"مفيش أرتفاع في الحرارة من بعد يوم الأربعاء اللي فات، ونسبة الأكسوجين في الدم 98%"، وأضافت أن التنفس لدى الفنان رشوان توفيق بحالة جيدة وطبيعية، حيث أشارت إلى أنه:"بيقرا القرآن بصوت"، حيث أنها مقيمة معه لمتابعته، وقالت"بنتكلم على الموبايل، وبأودي له اللي هو عايزه وانا لابسة الكمامة".

هبة رشوان تحكي تفاصيل إصابة رشوان توفيق

قالت السيدة هبة رشوان عن والدها الفنان توفيق رشوان أنه شعر ببوادر التعب في يوم الثلاثاء الماضي الموافق 11 يناير، حيث شعر بضيق تنفس خفيف، وفي اليوم التالي أرتفعت حرارته، فتواصلت هبة مع الدكتور المعالج له وأحضرته إلى والدها، وبعد الكشف والفحوصات، أعطاه الطبيب بروتوكول علاج مناسب مع سنه وحالته الصحية، ومن المفترض الإنتظام عليه لمدة 5 أيام من يوم الكشف، وانتظم توفيق بالفعل على نظام العلاج، وفي الحال أنخفضت الحرارة وأصبحت بمعدلها الطبيعي ولم ترتفع مرة أخرى، وهو في حالة جيدة.