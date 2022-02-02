/676924/جولة-تفقدية-من-منتخب-مصر-لملعب-أولبيه-قبل-لقاء-الكاميرون-فيديو

حرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على تفقد أرضية ملعب أولبية بمدينة ياوندي بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتضن ملعب أولمبيه مباراة مصر والكاميرون، في لقاء يجمع بين الطرفين في لاقء نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

الغرامات الموقع على مصر

⁦تغريم منتخب مصر غرامة مالية قدرها ١٠٠ الف دولار علي كيروش و محمد صلاح بسبب الغياب عن المؤتمر الصحفي

⁦تغريم منتخب مصر عقوبة أخرى قدرها ٤٠ ألف دولار بسبب الأحداث التي حدثت في الممر الخاص بغرف الملابس أثناء خروج اللاعبين من مباراة مصر ضد المغرب بممر غرف خلع الملابس

⁦ايقاف مهاجم مصر مروان داوود لاعب منتخب مصر مباراتين

⁦ايقاف روجيه باولو مساعد كيروش 4 مباريات

عقوبات منتخب المغرب

⁦ايقاف سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب 4 مباريات

⁦ايقاف سفيان تشاكلا لاعب منتخب المغرب 4 مباريات

⁦توجيه تحذير اخير لكارلوس كيروش قبل ايقافه اذا تكرر نفس الخطأ

نتيجة مباراة مصر والمغرب

جاءت تلك المشادة بين الطرفين بعد تفوق الفراعنة في المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، والتأهل للدور نصف النهائي من كأس الأمم الأفريقية.

تقدم المنتخب المغربي في نتيجة المباراة بالهدف الاول في الدقائق الأولى من عمر اللقاء، بعد تدخل ٤زى من أيمن أشرف، على لاعب أسود الأطلس، ورجوع حكم المباراة لتقنية الفار واحتساب الركلة، لتكون طريقة التقدم للمغرب في المباراة.

عاد المنتخب الوطني بالتعادل عن طريق محمد صلاح من خلال متابعة من رأسية سددها محمد عبد المنعم وتصدى لها الحارس ياسين بونو وتصل لصلاح ويسكنها الشباك، ويتوجه اللقاء للوقت الإضافي بعد التعادل بهدف لمثله.

اختتم محمود حسن تريزيجيه، أهداف المباراة والفوز الفراعنة في اللقاء، من خلال تمريره من محمد صلاح من الجانب الأيمن ويسكنها تريزيجه الشباك من الجانب الأيسر ويهدي مصر بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة، ويضرب موعد مع أصحاب الأرض.