البرلمان يناقش طلب رشا أبو شقرة لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الافريقية..الأحد

/676925/البرلمان-يناقش-طلب-رشا-أبو-شقرة-لتفعيل-اتفاقية-التجارة-الحرة-الافريقيةالأحد

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة الاحد المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب والحكومة، إضافة لمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من الاعضاء، حيث تناقش الجلسة العامة الطلب المقدم من النائبة الدكتورة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، وعضوو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.

دوت الخليج

اتفاقية التجارة القارية

وكانت النائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب مناقشة عامة للمسشتار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن " خطة الدولة للإستفادة من إتفاقية التجارة الحره الافريقية "، موضحة أن الاتفاقيه تعد احد المشروعات الرائدة في أجنده ٢٠٦٣ فهي رؤية طويلة المدي للانماء الافريقي، وتهدف إلي تحقيق افريقيا متكاملة ومزدهره إقتصادياً ووجهة إستثمارية جاذبة.

وأوضحت رشا أبو شقرة فى الطلب المقدم منها، أن الاتفاقية تساهم في تسهيل إندماج افريقيا في الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أنه منذ الاعلان عن الاتفاقيه كانت مصر من الدول الساعيه للتصديق عليها وقدمت صكوك تصديقها إلى المفوضية وتبع ذلك تقديم مصر إمتيازاتها ، فضلا عن تقديم عروض اولية فيما يتعلق بالتجارة حيث تمثل مصر المرتبة الاولي كأكبر عشر اقتصادات في افريقيا وفقا للناتج الكلي، ولذلك تحرص مصر على تفعيل هذه الاتفاقية التي تساهم في إنعاش الاقتصاد المصري في الاساس و إيجاد قنوات إتصال للتعاون التجاري بين مصر وكافه ارجاء القاره .

اتفاقية التجارة الحرة الافريقية

وتابعت أبو شقرة،”أن ما يشغلنا هو إيجاد خطة عمل على مستوي قطاعات الدولة للاستفادة من هذه الاتفاقية والتوضيح صغار المستثمرين كيفيه الاستفادة من هذه الاتفاقية والمخطط الزمني الذي نسير به نحو تحقيق اكبر قدر من الاستفادة”.