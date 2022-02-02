/676928/وكيل-البرلمان-يشهد-لحظة-سحب-ملفات-تعيين-الخريجين-من-دفعة-2021-بمجلس-الدولة

شهد المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، خلال حضوره بمقر مجلس الدولة، لحظة سحب ملفات تعيين الإناث والذكور من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، من دفعة 2021، وذلك برفقة المستشار عمرو البارودي نائب رئيس مجلس الدولة، داخل قاعات مجلس الدولة المخصصة من قبل رئاسة المجلس.

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من جهته شدد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الـدولـة، علي الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها، أثناء الدخول لمقر مجلس الـدولـة، سواء لسحب ملفات التعيين لوظيفة مندوب مساعد، أو المتقاضين بشكل عام، وشدد علي ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، مع إبراز كارت اثبات تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا، وبدونه لا يسمح الأمن بالدخول لمقر المجلس.

استقبال الراغبين في وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة

هذا واستقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، طلاب جامعة القاهرة وحلوان والأزهر فرع القاهرة، وتتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة في تاريخ المجلس.

جدير بالذكر أن خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، تصدرت كشوف الراغبين في سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث بدأ المجلس، صباح اليوم الأربعاء، استقبال الخريجين من جامعة القاهرة وحلوان والأزهر فرع القاهرة وتتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.

بدء سحب ملفات وظيفة مساعد مجلس الدولة :

هذا وأعلن مجلس الدولة عن بدء سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس، ابتداء من غدا الأربعاء 2 فبراير، وحتى 9 من الشهر ذاته، حيث تستهدف المسابقة خريجي وخريجات كليات الشرطة والحقوق والشريعة والقانون دفعة 2021 لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.