فلكيًا.. السبت 2إبريل غرة شهر رمضان المعظم 2022و15 ساعة متوسط وقت الصيام 

/676929/فلكيا-السبت-2إبريل-غرة-شهر-رمضان-المعظم-2022و15-ساعة-متوسط-وقت-الصيام

كشفت دار الإفتاء المصرية، مساء أمس الثلاثاء، أن اليوم الاربعاء هو غرة شهر رجب لعام 1443هجريا، وذلك بعد قيام اللجان الشرعية باستطلاع الهلال وثبوت رؤيته.

دوت الخليج

ووفقاً للحسابات الفلكية، حسبما أعلنت دار الإفتاء فإن غرة شهر رمضان المعظم لعام 1443 هجريا ستكون يوم السبت الموافق 2 أبريل عام 2022 وعدد أيامه 30 يوما. حيث من المتوقع أن يظهر هلال شهر رمضان لعام 1443 هجريا، مباشرة بعد حدوث الاقتران، يوم الجمعة الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1443 هجريا، حيث يوافق ذلك 1 أبريل عام 2022 وهو يوم الرؤية من خلال اللجان الشرعية التابعة لدار الافتاء المصرية.

إمساكية شهر رمضان المبارك

ووفق إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1443 هجريا لعام 2022 ميلادي حسب توقيتات مدينة القاهرة، والتى قامت بإعدادها الهيئة المصرية العامة للمساحة، سيكون متوسط عدد ساعات الصيام خلال أيام شهر رمضان 2022، نحو 15 ساعة، فيما يصل عدد ساعات الصيام خلال اليوم الأول نحو 14 ساعة و19 دقيقة ، بينما يصل عدد ساعات الصيام خلال اليوم الأخير من شهر رمضان المبارك نحو 15 ساعة و15 دقائق.

ظهور القمر

الدكتور أشرف شاكر رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للفلك، أكد في تصريحات له أن ظهور القمر"البدر" في السماء الليلة سيكون فرصة مثالية لرصد ورؤية سطح القمر.

البدر يزين سماء مصر خلال الأيام الحالية

كما أوضح عبر مكالمة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" و يقدمه الاعلامي «سيد علي» على قناة الحدث اليوم: "القمر البدر يزين سماء مصر خلال الأيام الحالية بنسبة ظهور مرتفعة، وأضاف: القمر «البدر» يظهر بعد الغروب حتى ظهر اليوم التالي في حال عدم وجود أو انتشار للسحب ، كما أن هناك فرصة كبيرة للمواطنين تمكنهم من رصد فوهات القمر وتفاصيل التضاريس الموجودة عليه.

حلول شهر رمضان المبارك

وكان إبراهيم الجروان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، قد أعلن في وقت سابق أنه تبقى على حلول شهر رمضان المبارك شهران، وتوقع إبراهيم الجروان أن يبدأ الشهر الكريم فلكيًّا في 2 أبريل، مضيفاً أن القمر الجديد وُلد أمس الثلاثاء على الساعة 18:36 بالتوقيت العالمي، أي بعد غروب الشمس في الإمارات.