موعد أول أيام شهر رمضان ٢٠٢٢ ، كافة المواطنين فى مصر يتطلعون إلى معرفة التوقيت الخاص بانطلاق شهر رمضان الكريم «شهر الصوم»، حيث يعد الصيام خلاله فرضًا على كل المسلمين فى شتى أنحاء الجمهورية.

دوت الخليج

موعد أول أيام شهر رمضان ٢٠٢٢

موعد أول أيام شهر رمضان 2022، ووفقًا لما أشار إليه خبراء الفلك فإنه من المرتقب أن يكون موعد أول يوم رمضان 2022 فلكيًا وأول أيام شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1443 سيوافق يوم السبت 2 إبريل 2022.

تعرف على موعد أول أيام شهر رمضان

ويعد شهر رمضان الكريم فرضًا على كافة المسلمين فى شتى أنحاء الجمهورية، كما أن له طابع خاص لدى الملايين من المصريين حيث الطقوس المصرية التى تتم مارستها.

وفى مصر تتزين الشوارع فى شهر رمضان الكريم حيث يعد المناسبة التى تجمع كافة المواطنين على مائدة الإفطار وتزداد الدعوات إلى المولى عز وجل.

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ويصلي المسلمون صلاة التراويح خلال أيام شهر رمضان الكريم، هذا وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أعلن أن هلال شهر رجب لعام 1443 هجرية، يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 46 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخرة لعام 1443 هجريًا الموافق الأول من فبراير/شباط 2022 (يوم الرؤية).