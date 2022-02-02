/676934/صناعة-النواب توجيهات-السيسي-باستمرار-إنشاء-المجمعات-الصناعية-توفر-فرص-العمل-وتزيد-الصادرات

قال النائب محمد نشأت العمده، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك إصرار من جانب الدولة المصرية، على زيادة الانتاج الصناعي وزيادة الصادرات للخارج، منوها بتوجيهات الرئيس السيسي للاستمرار فى تشجيع إنشاء المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن العمل على الاستفادة منها فى دعم شباب المستثمرين، والعمل على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

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ولفت نشأت في تصريحات له اليوم، إلى أن قرار إنشاء المجمعات الصناعية بالمحافظات وفي الصعيد على وجه الخصوص، يفتح آفاقا للعمل ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل، كما أن إنشاء هذه المجمعات يتم على أعلى درجة من مراعاة اشتراطات البيئة والحد من التلوث.

صناعة النواب: توجيهات السيسي باستمرار إنشاء المجمعات الصناعية توفر فرص العمل وتزيد الصادرات

وأشاد عضو صناعة البرلمان ، بالعديد من برامج التمويل لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين، فضلاً عن الفرص الاستثمارية المتوافرة، واحتياجات المناطق المقام بها المجمعات الصناعية في مختلف المحافظات، وهو ما يكشف عن جهود متواصلة للدولة لتعزيز الانتاج الصناعي وزيادته.

الصادرات المصري

وشدد نائب الصعيد، على أن الصادرات المصرية وصلت إلى نحو 31 مليار دولار في نهاية عام 2021، وهى قفزة لم تحدث من قبل علاوة على الهدف الموضوع بزيادة الصادرات لنحو 100 مليار دولار خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو ما يعني أن توجيهات الرئيس السيسي، باستمرار التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية يصب في صالح الاقتصاد الوطني والدولة المصرية في سعيها نحو المستقبل.