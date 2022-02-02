كراسة شروط سكن مصر 2022 ، بحث مكثف من قبل المواطنين للحصول على إحدى الوحدات السكنية ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي التى أعلنت عنها الوزارة فى وقت لاحق، وذلك فى عدد من المدن المختلفة بجمهورية مصر العربية.

دوت الخليج

كراسة شروط سكن مصر 2022

وتسهيلًا على المواطنين نتيح كافة التفاصيل المتعلقة بالحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري الذى سبق أن أعلنت عنها وزارة الإسكان والتى تأتي بالتعاون مع بنك مصر، وذلك فى إطار توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي التسهيل على المواطنين الراغبين فى حجز وحدة سكنية خلال المرحلة الحالية.

وننشر فى الخبر التالي الشروط الخاصة بالحصول على وحدة سكنية ضمن مبادرة التمويل العقاري، ونشير إلى كراسة الشروط التى يلزم شرائها لمعرفة التفاصيل التي تتصل بالوحدات السكنية.

شروط الحجز بـ«سكن مصر»

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت فى وقت تفاصيل مهمة بشأن الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين فى الوقت الحالي ومنها مشاريع: جنيه – دار مصر – سكن مصر. ومن ضمن المشاريع السكنية المتاحة فى عدد من المحافظات الجمهورية أيضًا، المدن والمحافظات التالية:- الشيخ زايد – الشروق – بدر – العبور الجديدة – السادات – السويس الجديدة".

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هذا وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت فى وقت لاحق، قد أشارت إلى طرح عدد من الوحدات السكنية بمدينة العاشر من رمضان، و

كما أشارت وزارة الإسكان أن باب الحجز على تلك الوحدات السكنية من المرتقب أن يكون مع بداية يوم 15 فبراير المقبل.