شاهد.. فتاة أجنبية تبهر الجمهور بأغنية عكس اللي شايفينها (فيديو)

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خطفت إليسا الأنظار في حفل Joy Awards، التي حضرته بين عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي أقيم في المملكة العربية السعودية، وكانت ترتدي فستانًا أسود مرصع من من منطقة الصدر، وترتدي تاج تظهر به وكأنها ملكة متوجة.
دوت الخليج
ماليزية تغني "عكس اللي شايفينها"
انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي وشبكة الإنترنت، لفتاة ماليزية تغني أغنية عكس اللي شايفينها، للمطربة العربية إليسا، وكانت تؤديها بإحساس عالي وصوت جميل، لإأشاد الكل بأداءها الرائع، مما يدل على نجاح أغاني ملكة الإحساس، وإنتشارها على مدى واسع، ويصل إحساسها حتى للشعوب التي لا تتحدث اللغة العربية.
إليسا من حفل Joy awards
ظهرت إليسا خلال حفل Joy awards بالرياض، بإطلالة سوداء ملفتة، مفتوحة الصدر ومرصعة ببعض الأحجار البيضاء اللامعة، تداولها عدد كبير من محبيها عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، وأعادت إليسا نشر بعضها مرة أخرى من خلال حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، ونشرت اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورة لها من هذا الحفل، وعلقت عليها وكتبت باللغة الفرنسية ما معنا:"صباح الخير"، وتفاعل الجمهور مع هذه الصورة بمجرد نزولها، وكتبوا لها:"أحلى صباح"، وعدد من المتابعين وصفحات محبي إليسا نشروا مجموعة من الفيديوهات وقت وصولها للحفل وسط صيحات الجمهور الترحيبية.
إليسا على إنستجرام
وكانت إليسا قد نشرت صورة مشابهة للتي نشرتها عبر تويتر، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منذ الأمس، وعلقت عليها بما معناه:"تعريف الليلة المفرحة"، وشكرت القائمين على حفل Joy awards على دعوتهم لها، وتفاعل معها المتابعين بشكل كبير، وكثيرين عبروا لها عن حبهم وإعجابهم من خلال إيموجيز القلوب الحمراء والوجوه المحبة، وكتب لها آخرين:"دخيل ملكة الإحساس وجمالا لربي يحميها"، وكتبت لها أحد الشخصيات العامة بالإنجليزية ما يعني:"جميلة جدًا".
إليسا في الحفل السنوي لمؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدى والنساء BGICS
شاركت إليسا في الحفل السنوي لدعم مرضى الأورام السرطانية والأمراض السرطانية، الذي تقيمه المؤسسة العلمية لمرضى اورام الثدى والنساء BGICS، وكان الحفل هذا العام تحت عنوان "يلا نعيش"، في فندق JW Marriott cairo، بالتعاون مع ملكة الإحساس إليسا، التي أحيت الحفل، تضامنًا مع مرضى السرطان، خاصة سرطان الثدي.
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