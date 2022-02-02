«وش الخير» .. «مستقبل وطن والتنسيقية» يؤازرون المنتخب الوطني أمام الكاميرون 

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قاد حزب مستقبل وطن جماهير الكرة المصرية لمؤازرة ودعم المنتخب الوطني في بطولة أمم إفريقيا، وذلك من خلال حالة الدعم والتشجيع على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، أو من خلال تسيير الرحلات التشجيعية الضخمة التي كانت بمثابة "فأل حسن" على المنتخب المصري الذي واصل سلسلة تألقه ونجاحاته في البطولة مؤخرا.

يرصد دوت الخليج حالة الاحتفاء الجماهيري، بإعلان كيانات وطنية أمثال حزب مستقبل وطن، انطلاق سادس رحلات الحزب إلى الكاميرون لدعم المنتخب المصري يوم الخميس المقبل، بالإضافة لمشاركة فرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والكيفية التي يستقبل بها الجماهير أنباء الاهتمام الحزبي بتواجدهم لخلق حالة اصطفاف خلف المنتخب، وأثر ذلك على مسار المنتخب المصري في البطولة الإفريقية الكبرى.

الدور الوطني

يلعب حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عديد من الأدوار الوطنية، التي لايفرقون خلالها مابين ساحات العمل داخل البرلمان أو خارج أروقته في الدوائر الشعبية، او حتى المدرجات الرياضية، وكما تجد قامات حزب الأغلبية وفرسان التنسيقية في مواجهة الوزراء والمسؤولين تحت القبة، تجدهم في المدرجات لمؤازرة وتشجيع المنتخب الوطني.

وبالنسبة لحزب الأغلبية فإنه وكعادته في الانخراط بكل قوة وفعالية في كل مايشغل بال المصريين، فإنه وأعضاءه سارعوا إلى خوض غمار تشجيع المنتخب عبر قطع مسافات مهولة وشاسعة من أجل رفع راية المنتخب المصري خلال المحفل الكروي الأبرز في القارة، وهو الدور الجماهيري الذي يتكامل مع إعمار القرى بالصعيد، وتحريك القوافل الإغاثية ضد متضرري تقلبات الطقس، وحتى إيفاد المساعدات لمساعدة ومعاونة الأشقاء في فلسطين.

سجل حزب مستقبل وطن موقفه المشرف بمؤازرة ومعاونة المنتخب المصري، ليس لمرة واحدة أو مرتين، وإنما للرحلة السادسة على التوالي، حيث استحوذت منشورات قيادات الحزبعلى مواقع الأخبار وصفحات مواقع التواصل على مدار الساعات القليلة الماضية، حيث رافق شعاره وكوادره الشعبية، الأنباء عن توجه سادس طائرات الجماهير المصرية المتجهة للكاميرون، وهو الأمر الذي أبدى حياله جماهير الكرة حالة من التفاؤل الكبير.

حماس تنسيقية

أظهر فرسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حالة من الحماس منقطع النظير، حيث صالوا وجالوا كعادتهم من أجل التواجد وإظهار الحماس والتشجيع الكافي لدعم لاعبي المنتخب المصري خلال مواجهاتهم القارية الأخيرة، وشكل أعضاء التنسيقية "فأل خير" على المنتخب الذي تواصلت سلسلة تفوقه على منتخبات كبرى أمثال كوت ديفوار والمغرب، وهو مايثير حالة من التفاؤل قبل مواجهة منتخب الكاميرون صاحب الأرض والجمهور والضيافة.

وفي المرات الثلاث السابقة لمشاركة فرسان التنسيقية لفرحة المنتخب المصري، كانت تمتزج صيحات كوادر التنسيقية مع أمنيات النصر، مما أدى إلى إدخال حالة من البهجة على قلوب المصريين، وسط تمنيات بالعودة باللقب الإفريقي الثامن في تاريخ المنتخب، حيث لم يتوانى النواب: طارق الخولي ونادر مصطفى ومحمد إسماعيل وأحمد فتحي وعماد خليل ومحمد تيسير مطر، ومن أعضاء التنسيقية أحمد البشبيشي ومؤمن سيد وكريم الكناني ومحمد مهنا وأحمد نجيب وقياتي عاشور ويوسف عماد وحازم ضيف ومينا سنبل وأحمد محمود ومحمد عادل عن تحمل مشقة وتبعات الرحلة الطويلة، من أجل استنهاض همم وطاقات لاعبي منتخب مصر.