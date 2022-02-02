/676938/ولاء-جاد-الكريم-يكشف-عن-الخدمات-التى-ستتوفر-فى-ريف-مصرمن-خلال-مبادرة-حياة-كريمة

تحدث الدكتور ولاء جاد الكريم مديرالادارة المركزية، عن الطفرة الغيرة المسبوقة التي سيشهدها الريف المصرى، موضحا عبر مداخله هاتفية اليوم فى برنامج هذا الصباح المذاع على القناة الفضائية اكسترا نيوز، ان مبادرة حياة كريمة مبادرة شاملة تعتمد على محورين اساسين.

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واوضح ولاء جاد أن المحور الأول هو البنية الأساسية والمرافق، و المشروعات الانشائية كبيرة الحجم التى يمكن من خلالها توفير الخدمات للمواطنين، بالأضافة للمحور الثانى وهو المتعلق برفع الوعى العام واعادة تأهيل وتطوير العنصر البشرى على كافة المستويات وفى كل المجالات.

ولاء جاد الكريم يكشف عن الخدمات التى ستتوفر فى ريف مصرمن خلال مبادرة حياة كريمة

و صرح الدكتور ولاء خلال المداخلة ان الخدمات التى ستتوفر فى ريف مصر غير مسبوقة، مؤكدا ان مشروع حياة كريمة سيؤدى الى طفرة غير مسبوقة فى ريف مصرمن حيث معدلات التنمية و الطفرة التنموية، و لذلك من الضرورى اعادة تأهيل العنصر البشرى ورفع الوعى لدى المواطنين عن هذا الأمر واكتسابهم للمهارات الفنية ليستطيعوا التعامل و الاستفادة من هذه الطفرة التنموية والمنافسة فى السوق الاقتصادى.

جهود المبادرة لرفع الوعي

واشار مديرالادارة المركزية، ايضا الى الجهود لرفع الوعى بشأن ملفات مثل الحد من العنف، و التسامح وحق الأخر، مؤكدا أهمية رفع الوعى عن تلك القضايا و التى بدورها ستكمل صورة الطفرة التنموية الشاملة.