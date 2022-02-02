الحكومة تستعرض الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية

جدة - نرمين السيد - أشار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية تبنى استراتيجية وطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية، لافتا إلى أن المعرفة الأساسية فى التمويل الشخصى أضحت مهارة أساسية يحتاجها الأفراد للاستفادة من التطورات الناشئة فى عالم المال، بهدف زيادة قدرة المواطن على التخطيط للمستقبل، وتحسين أداءه الاستثمارى، واتخاذ قرارات مالية سليمة، وتحقيق التوازن بين قدراته واحتياجاته المالية.





وعرض الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مقترح "الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية 2022-2026"، مستعرضا نتائج عدد من الدراسات الدولية حول مستوى الثقافة المالية بين الفئات، وعلاقة الثقافة المالية بالشمول المالى، وسلوك الأفراد، وتحقيق الاستقرار المالى، والتعليم المالى، ودورها فى الحد من الفقر.

كما استعرض فى السياق ذاته، مستويات الثقافة المالية حول العالم، والدول التى لديها استراتيجيات للثقافة المالية، لافتا إلى بلوغ معدلات الثقافة المالية فى مصر 27%، وفقا لتقرير مؤسسة "ستاندرد اند بورز" حول مستويات الثقافة المالية حول العالم.

وعرض الدكتور محمد عمران مقترح "الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية 2022 -2026"، لافتا إلى أن أبرز أهدافها تتضمن رفع الثقافة والمهارة المالية لأفراد المجتمع، وتشجيع سلوك الادخار عند الأفراد، وتطوير الانضباط الائتمانى لديهم، وتعزيز المشاركة فى الأسواق المالية غير المصرفية لتحقيق الأهداف المالية، فضلا عن ترسيخ مبادئ حقوق المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، وتحسين استخدام الخدمات المالية الرقمية بطريقة آمنة، وتعزيز استخدام إدارة المخاطر فى مختلف مراحل الحياة، ورفع قدرة الأفراد على التخطيط السليم للتقاعد، بالإضافة إلى تحسين طرق البحث وتقييم التعليم المالى، كأحد الأدوات الهامة لتقييم نتائج الاستراتيجية وتحديد مجالات التطوير، وتحقيق استدامة التطبيق والنتائج.

وتطرق الدكتور محمد عمرن إلى المحاور الرئيسية للاستراتيجية، لافتا إلى أن المحور الأول يركز على بناء وتقوية البنية التحتية للثقافة المالية من خلال تطوير ودعم التعليم المالى غير المصرفى، وحملات التوعية الوطنية، وتوسيع وتسهيل الوصول للمعلومات المرتبطة بالثقافة المالية غير المصرفية، وضمان استدامة برامج الثقافة المالية غير المصرفية.

أما المحور الثانى فيركز على تطوير الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية من خلال تشجيع المؤسسات المالية غير المصرفية على تطوير المنتجات والخدمات المالية التى تتوافق مع احتياجات المجتمع، وتحسين جودة تلك المنتجات والخدمات، وتوسيع تواجدها الجغرافى، فيما يركز المحور الثالث على استراتيجية التعليم المالى لتحسين الوعى، والمهارات، والمعرفة بالخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وتغيير التفكير والسلوك المالى للأفراد، وزيادة عدد المستفيدين من الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الهيئة أن مراحل الاستراتيجية ستنفذ على مدار خمس سنوات لتحقيق الثقافة المالية بالإضافة إلى سنة إضافية، حيث تتضمن المرحلة الأولى التعليم المالى خلال الفترة 2022-2024، أما المرحلة الثانية فستعمل على تحقيق الرشد المالى خلال الفترة 2025-2026، والمرحلة الثالثة ستركز على تحقيق الاستقلال المالى، والقياس وتقييم النتائج عام 2027.

وتطرق الدكتور محمد عمران إلى الإطار المؤسسى لتنفيذ الاستراتيجية، والهيكل المقترح للجنة الوزارية العليا للتوعية والثقافة المالية، وخطة العمل المبدئية، ودور الوزارات والجهات المشاركة فى الاستراتيجية، لافتا إلى أن أحد محاور العمل تتضمن توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات لاسيما وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والأزهر الشريف (جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية)، وذلك بهدف العمل على تنفيذ مجموعة من الإجراءات، والتى من بينها دمج محتوى للثقافة والتعليم المالى ضمن المناهج الدراسية، والإشراف على صياغة المحتوى العلمى وتحديد طريقة تقديمه للطلاب، وتحديد طرق الاستعانة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمدرسين فى تنفيذ الاستراتيجية، فضلا عن اقتراح آليات لدعم كفاءة تنفيذ الاستراتيجية باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية والأكثر قبولا للطلاب، ووضع جدول زمنى لتنفيذ الاستراتيجية، وتحديد عدد الجامعات والمدارس والنوادى الرياضية ومراكز الشباب التى سيتم تنفيذ الاستراتيجية عليها، ووضع خطة عمل لتوزيع البرامج التدريبية والفعاليات على الجامعات والنوادى الرياضية ومراكز الشباب المستهدفة، ودعم الشباب لتقديم مبادرات وأنشطة تطوعية لتثقيف باقى أفراد المجتمع ماليا، وغيرها من الإجراءات.

وعقب عرض الاستراتيجية، أبدى عدد من الوزراء ملاحظاتهم على ما تم عرضه، ووجه رئيس الوزراء بتضمين هذه الملاحظات المهمة فى الاستراتيجية، بما يسهم فى تعميم الفائدة.