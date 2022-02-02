وزير الزراعة البوروندى يعرب عن تقديره لاهتمام مصر بتقديم كل الدعم لبلاده

جدة - نرمين السيد - التقى السفير ياسر العطوى، سفير مصر فى بوروندى، الدكتور Deo Guide Rurema وزير الزراعة والبيئة والرى، فى إطار متابعة العلاقات الثنائية بين البلدين وتطويرها فى مجالات الزراعة والبيئة والرى عبر المساهمة فى زيادة إنتاج قطاعها الزراعى وتحديث منظومة الرى، ومن منطلق حرص مصر على تقديم مختلف أشكال الدعم لبوروندى.





بحث اللقاء مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين على هامش زيارة الرئيس البوروندى لمصر فى مارس 2021 فى مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية البوروندية، والتى تضطلع من خلالها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية ووزارة الرى والموارد المائية بتقديم الدعم الفنى لتحديث ورفع كفاءة منظومة الرى فى عدد من محافظات بوروندى.

كما قدم السفير المصرى عرضا عن استعدادات مصر الحالية لاستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر 2022، وأكد اهتمام الدولة المصرية بالإعداد المتكامل والمبكر لإنجاح هذا الحدث الكبير والهام، وكذا الحرص المصرى على التنسيق مع كل الأشقاء الأفارقة لأخذ شواغل القارة الإفريقية فى مجال تغير المناخ بعين الاعتبار خلال القمة.

من جانبه، عبر وزير الزراعة والبيئة والرى عن تقديره البالغ للاهتمام المصرى الملموس بتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لقطاعات الزراعة والرى والبيئة، كما أعرب عن سعادة حكومة بوروندى باستضافة مصر لمؤتمر COP27 نيابة عن القارة الإفريقية، وثقتهم الكاملة فى القدرات المصرية التى تؤهلها لإنجاح هذا الحدث الكبير، وتقديره للحرص المصرى للحفاظ على مصالح وتطلعات دول وشعوب القارة الإفريقية فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى مجال البيئة بصفة خاصة.