جامعة القاهرة: إصدار العدد الـ12 من مجلة الإنسانيات بالتعاون مع الإيمرالد

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إصدار العدد الثانى عشر من مجلة الجامعة فى الإنسانيات والعلوم الاجتماعية التطبيقية (JHASS) وذلك بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد(Emerald) والصادرة باللغة الإنجليزية.





وأشار إلى أن المجلة تأتى بهدف تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة فى إحداث تغييرات إيجابية فى المجتمع بشكل عام وفى دراسة المشكلات الانسانية والاجتماعية بشكل خاص.

وقال رئيس الجامعة ورئيس تحرير المجلة، إن العدد الجديد من المجلة يتضمن مجموعة من الأبحاث العلمية الدولية التى تتناول دراسات تطبيقية اجتماعية وإنسانية بمشاركة باحثين من مختلف دول العالم، وذلك فى إطار جهود الجامعة بالتحول إلى جامعة من الجيل الرابع بنشر الأبحاث العلمية الدولية التى تهتم بحل المشكلات الملحة فى مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والذى من شأنه الارتقاء بمكانة الجامعة عالميًا، وفتح نافذة دولية للباحثين المصريين والعرب.

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن العدد الجديد من المجلة العلمية الدولية شهد نشر بحوث لعدد من الباحثين من مختلف جامعات ومراكز البحوث فى مصر ونيجيريا والهند وبنجلاديش، موضحا إن البحث الافتتاحى للعدد جاء بقلم باحثين من جامعة لاجوس بنيجيريا وهما أولواسى بوبوجبى وأوليومى أديسن وعنوان البحث "تحليل إمبريقى لعوامل هروب رأس المال البشرى فى نيجيريا" ويبحث المؤلفون فى هذا البحث كيفية تنمية رأس المال البشرى ودوره فى المساهمة فى عدم هروبه من نيجيريا إلى البلدان الأكثر تقدمًا.

وتابع: شارك فى البحث الثانى كل من الباحثين سانجيثا ك. براثاب وسريلاكسمى سى من جامعة جامعة كوشين للعلوم والتكنولوجيا بالهند تحت عنوان "محددات نية الشراء للملابس التقليدية المصنوعة بواسطة أنوال يدوية بين المستهلكين الهنود"، فيما ناقش البحث الثالث "تأثير اختيار الطريقة على مخاطر التوقف عن استخدام موانع الحمل: مصر 2014" للباحثين منى خليفة، وفاء عبد العظيم، وسهى متولى من جامعة القاهرة.

أما البحث الرابع والأخير فقد تناول "الوصول إلى الخدمات الأساسية أثناء الانتقال من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة: دراسة فى أحد الأحياء الفقيرة فى بنغلاديش" للباحثين نزمول الحق، مصطفى سارور، محمد عبد الفتاح، سيد رياض مرشد و فاطمة نزهة من جامعة كولنا ببنجلاديش.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الجامعة نجحت فى 2019 فى توقيع اتفاقية مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية "إيمرالد" لإصدار أول مجلة بحثية دولية فى العلوم الإنسانية والاجتماعية فى تاريخ جامعة القاهرة وذلك انطلاقًا من توجه جامعة القاهرة والتزامها الثابت بأن تصبح منارة للبحث العلمى والابتكار إقليميًا ودولياً، مشيرا إلى أن مجلة JHASS تركز على تطبيقات العلوم الإنسانية والاجتماعية ومنهاجيتهما، وعلى وجه الخصوص تهتم المجلة بالأبحاث التى توضح كيفية تطبيق العلوم الإنسانية والاجتماعية للمساعدة فى إحداث تغييرات إيجابية فى المجتمع بشكل عام وفى رفاهية المواطنين بشكل خاص.

من جانبه أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ونائب رئيس التحرير، أن المجلة تعكس دور جامعة القاهرة فى إجراء البحوث العلمية وتقديم خدماتها ليس فقط من خلال التدريس وتخريج كوادر مؤهلة لسوق العمل، وإنما أيضاً من خلال البحوث العلمية والأعمال المتميزة والمبتكرة من علماء وباحثين من كل دول العالم والتى تصب فى تلبية حاجات المجتمع فى كافة الأوجه.

كما أشار إلى أن المجلة تحكم أبحاثها بواسطة محكمين أجانب من كبرى الجامعات الدولية وتضم فى الهيئة الاستشارية مجموعة متنوعة من الأساتذة الأجانب البارزين من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.