محافظ قنا يتفقد تبطين وتدبيش ترعتى أولاد نجم والعسيرات بفرشوط

جدة - نرمين السيد - أجرى أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التبطين والتدبيش التى يجرى تنفيذها فى ترعتى اولاد نجم بكوم البيجا والعسيرات التابعتين لمركز فرشوط، ضمن المشروع القومى لتبطين الترع.





وأوضح محافظ قنا أنه يجرى تبطين ترعة اولاد نجم المارة بقرية كوم البيجا بطول 6.5 كم حيث تم الإنتهاء من تبطين 5.5 كم بنسبة تنفيذ 85%؜ بتكلفة مالية تصل إلى 20 مليون جنيه، كما يجرى تدبيش ترعة أولاد نجم المارة بقرية العسيرات بطول 2.5 كم، مشيرا إلى أن المشروع يشمل تدبيش الترعة ورصف الطريق الموازى لها بتكلفة إجمالية تصل إلى 12 مليون جنيه.

وأضاف الداودى أن مشروع تبطين الترع والمصارف من أفضل المشروعات القومية الهامة التى تنفذها الدولة، وذلك لما له من آثار ايجابية على خطط التنمية المستدامة حيث يساهم المشروع فى توفير كمية كبيرة من المياه المهدرة، والحفاظ على سلامة المواطنين من إشغال الطرق بمخلفات التطهير، وتوفير الميزانية الدورية للتطهير، ونظافة مياة سقى الزرع وسلامتها من التلوث، وحماية المواطنين من الحشرات الضارة والزواحف القاتله، فضلا عن اضفاء منظر حضارى وجمالى فى البلاد، مشيرا إلى أن المحافظة تستهدف تبطين 157 ترعة ومصرف بمختلف قرى المحافظة تخدم مساحة 147 ألف و629 فدان بإجمالى أطوال 558 كم بتكلفة مالية تصل إلى مليار و926 مليون جنيه، لافتا إلى أنه حتى الآن تم تبطين 187 كم بنسبة 34% من إجمالى المستهدف.