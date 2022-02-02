على السوشيال ميديا.. مصر تحتفل باليوم العالمى للأراضى الرطبة

جدة - نرمين السيد - تشارك مصر العالم الاحتفال باليوم العالمى للأراضى الرطبة على منصات التواصل الاجتماعى لوزارة البيئة والذى يحمل هذا العام شعار (العمل من أجل الأراضى الرطبة هو عمل من أجل الناس والطبيعة) وذلك فى إشارة إلى أهمية الأراضى الرطبة لبقاء الحياة على كوكب الأرض.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الاحتفال باليوم العالمى للأراضى الرطبة هذا العام يقترن بالنداء للاستثمار فى الموارد المالية والبشرية والسياسية لإنقاذ ما تبقى من الأراضى الرطبة حول العالم من الاختفاء واستعادة تلك التى تسببنا فى تدهورها من أجل الناس والطبيعة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الأهمية البيئية للأراضى الرطبة ترجع إلى كونها مناطق انتقالية بين الأنظمة البيئية الأرضية والمائية والتى تؤدى العديد من الوظائف لخدمة البشرية مثل تنقية المياه وإنتاجيتها العالية للغذاء مثل الأسماك وبعض الأنواع البحرية فضلا عن اعتبار النظم البيئية للأراضى الرطبة أحد أهم البالوعات الطبيعية وخزانات ثانى أكسيد الكربون وبالتالى لها دور كبير فى التخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة البيئة ان الاحتفال سيتم هذا العام من خلال منصات التواصل الاجتماعى بهدف التعريف بالمحميات المصرية المعلنة كمواقع اراضى رطبة عالمية أو تلك التى تضم مناطق أو أراضى رطبة أخرى للتعريف بأهميتها وقيمتها للبيئة والانسان.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر لديها 4 مواقع معلنة كمناطق أراضى رطبة (رامسار) عالمية وهى: بحيرات البردويل، والبرلس، وقارون، والريان، بالإضافة إلى احتواءها على العديد من الأراضى الرطبة الهامة منها على سبيل المثال: نهر النيل، وبحيرة ناصر، والمناطق الساحلية، والسبخات والملاحات، والبحيرات الشمالية، والتى تم إعلان أجزاء منها كمحميات طبيعية مثل: محميات أشتوم الجميل.

جدير بالذكر ان اليوم العالمى للاراضى الرطبه والذى يحتفل به 2 فبراير من كل عام إذ أن هذا التاريخ يوافق اعتماد الاتفاقية الدولية لصون الأراضى الرطبة وكان ذلك فى 2 فبراير 1971 بهدف حماية الأراضى الرطبة ومواردها والخدمات التى تقدمها للبشرية على مستوى العالم.