«الصحة» تطلق 51 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 51 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، خلال الفترة من يوم 2 وحتى يوم 10 من شهر فبراير الجاري، بجميع محافظات الجمهورية، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجًا مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف "عبدالغفار" أنه سيتم إطلاق أولى هذه القوافل اليوم وغدًا بمناطق الحلازين محافظة مطروح، و مركز شباب الرائد بحي فيصل محافظة السويس، ونجع الحجر مركز دراو محافظة أسوان، والوسطانى مركز كفر سعد محافظة دمياط، وبنى منصور مركز البلينا محافظة سوهاج، والمركز الحضري بالرويسات مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، وابودياب غرب مركز دشنا محافظة قنا، وقاى مركز اهناسيا محافظة بني سويف، وكفرهلال مركز بركة السبع محافظة المنوفية، والضهرية مركز ايتاى البارود محافظة البحيرة، والعامرية مركز المحلة ثان محافظة الغربية، مركز طب الاسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ولفت إلى أنه سيتم إطلاق قافلة طبية بمنطق جمال عزب مركز الحسينية محافظه الشرقية، يومي 3 و 4 فبراير، كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية مجانية في مناطق المأمورية مركز كفر سعد محافظة دمياط، ووادي مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، و وكفر حكيم بحي كرداسة محافظه الجيزة، و دنوشر مركز المحلة ثان محافظة الغربية، وذلك في يومي 4و5 فبراير.

وتابع "عبدالغفار" أنه سيتم إطلاق 7 قوافل طبية بمناطق نصر جمعة مركز سمسطا محافظة بنى سويف، وبشتامي مركز الشهداء محافظة المنوفية، والزنقاطة مركز بندر الاقصر محافظة الاقصر، و كفر الرجالات مركز طوخ محافظة القليوبية، والقرعان مركز جرجا محافظة سوهاج، والجزار مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، وبني عتمان مركز سنورس محافظة الفيوم، يومي 5 و6 فبراير.

ونوه "عبدالغفار" إلى إطلاق 4 قوافل أخرى يومي 6 و7 فبراير بمناطق بئر 5 مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والمنتزه الريفية مركز المنتزه محافظة الإسكندرية، و ساو مركز ديروط محافظة أسيوط، بشاير الخير محافظة اسوان.

ومن جانبها، قالت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام إدارة القوافل الطبية بالوزارة، إنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية يومي 7 و8 من شهر فبراير في مناطق مركز شباب ابو سلطان مركز فايد محافظة الإسماعيلية، وكفور نجم مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية، والانشاء مركز الرحمانية محافظة البحيرة، والناصرية مركز بني مزار محافظة المنيا، ومركز طب المحروسة حي السلام ثاني محافظة القاهرة، و ميت ابو خالد مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

وأضافت "الصادق" كما سيتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق الخير والنماء والزراعه 10 مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والقبابات حي اطفيح محافظة الجيزة، ومحسن مركز المنتزة محافظة الإسكندرية، وذلك خلال يومي 8 و9 من الشهر نفسه.

ونوهت "الصادق" أنه سيتم إطلاق 14 قافلة طبية يومي 9 و 10 فبراير بمناطق الإبراهيمية القبلية مركز كفر سعد محافظة دمياط، وسلامة حجازي مركز الحمام محافظة مطروح، ووادى الشرفة تجمع بدوى مجيرح مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، ولاجودة مركز الفشن محافظة بني سويف، ومرسى حميرة- ابرق مركز الشلاتين محافظة البحر الاحمر، و كوم اشقاو مركز طما محافظة سوهاج، وكفر السابي مركز شبراخيت محافظة البحيرة، والسلام مركز بني مزار محافظة المنيا، ومركز طبي الاسمرات بحي المقطم محافظة القاهرة، وبهبيت الحجارة مركز سمنود محافظة الغربية، وبركة مركز نجع حمادى محافظة قنا، والرياض مركز ديروط محافظة اسيوط، و كفر الشرفا الغربي مركز تلا محافظة المنوفية، والمحاميد مركز ادفو شرق محافظة اسوان.