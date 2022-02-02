السفير المصري في ألبانيا يستقبل الدبلوماسيين المشاركين في دورة ”تنمية المهارات الدبلوماسية”

استقبل السفير محمد حيدر، سفير مصر في ألبانيا، الدبلوماسيين المشاركين في الدورة التدريبية التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية خلال الفترة من 6 إلى 17 فبراير 2022، وذلك تحت عنوان "تنمية المهارات الدبلوماسية".

أعرب السفير محمد حيدر عن سعادته بالمشاركة الألبانية في الدورة التي تأتي في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد الدبلوماسي المصري والأكاديمية الدبلوماسية في ألبانيا في ديسمبر 2020.

كما استعرض السفير المصري التطور الإيجابي الذي شهدته العلاقات مؤخراً والذي تَمثل في استئناف آلية المشاورات السياسية في ديسمبر 2020، وانطلاق الموسم السياحي بين البلدين بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، وترتيب زيارات للمسئولين من البلدين لتفعيل التعاون الثنائي وعلى رأسها الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الألباني "ايدي راما" للقاهرة في أكتوبر 2021، مشيرًا إلى أنه جاري الإعداد لعدد من الزيارات الرسمية وأخرى لرجال الأعمال لدعم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وإقامة أول أسبوع ثقافي مصري في ألبانيا في شهر سبتمبر 2022.

وأشار السفير المصري إلى ثقته في أن تعزيز التواصل الدبلوماسي بين البلدين من شأنه المساهمة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتحقيق فهم أفضل للقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ظل الدور المصري المحوري في العديد من القضايا الدولية والإقليمية، وتحقيق ألبانيا المزيد من الانخراط إقليمياً ودولياً، وفي ضوء شغلها مقعد غير دائم بمجلس الأمن، للعامين المقبلين، مما يتيح مساحة للمزيد من التشاور والتنسيق بين البلدين على كافة الأصعدة.