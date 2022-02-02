رئيس الوزراء: توجيه من الرئيس السيسي بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بالطفرة التي حققتها الصادرات المصرية غير البترولية، قائلا: " انجاز كبير وشئ جيد جدا، وجهد كبير قامت به الدولة المصرية من خلال العديد من المبادرات، كاشفا عن أن الجزء الأكبر من الصادرات كان من القطاعات غير البترولية.
وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفى، أن 71.5 % من الصادرات غير البترولية، مضيفا: " الصادرات غير البترولية تشمل كل قطاعات الصناعية وفق توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتشجيع تعميق وتوطين الصناعة والحد من الواردات والاعتماد بصورة متدرجة على الصناعات المحلية.
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