/676940/أحمد-أبو-الغيط-استقرار-المنطقة-يتطلب-استعادة-المسار-السياسي-لتسوية-القضية-الفلسطينة

أكد أحمد أبو الغيط ، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن استقرار المنطقة يتطلب العمل لاستعادة فرص مسار سياسي يسمح بتسوية القضية الفلسطينية، جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها أبو الغيط قبيل مغادرته الأردن بعد زيارة استمرت يومين.

دوت الخليج

من ناحيته أكد مسئول بالأمانة العامة للجامعة، أن السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام، حظي خلال الزيارة باستقبال الملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى أن أبو الغيط حرص علي الاستماع إلى رؤى ملك الأردن فيما يتعلق بالتحديات الإقليمية وسبل التعامل معها، خاصة الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ إجراءات من شأنها القضاء الفعلي على فرص تحقيق حل الدولتين، وما يفضى إلى دولة واحدة تقوم على الفصل العنصري، وهو واقع لا يتمناه أي طرف.

كما أضاف المصدر، أن الأمين العام عقد كذلك جلسة محادثات مطولة مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، تم خلالها تبادل الرؤى ووجهات النظر حول مُجمل الوضع العربي في ضوء التحديات الخطيرة التي تواجهها المنطقة، وسُبل تنشيط العمل العربي المشترك في المرحلة القادمة.

تنشيط الحضور العربي

وأضاف أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استعرض خلال محادثاته مع الوزير الصفدى حالة العمل العربي المشترك بشكل عام في المرحلة الحالية، مشدداً علي وجه الخصوص ضرورة تنشيط الحضور العربي في البلدان التي تُعاني الأزمات من أجل سد الفراغات التي تنفذ منها الأطراف الإقليمية والدولية لخلق مناطق نفوذ.