/676944/الاكتئاب-والتهاب-عضلة-القلب-أبرز-أعراض-ما-بعد-الشفاء-من-كورونا

كشف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وأستاذ الأمراض الصدرية، أن هناك العديد من الأمراض التي بدات في الظهور منذ اكتشاف فيروس كورونا في ديسمبر ٢٠١٩ ، حيث اكتشف الأطباء بعض الأعراض لأمراض مختلفة تظهر بعد التعافي من الاصابة بالفيروس.

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وقال وزير الصحة الاسبق، في تصريحات له، أن المتعافي من الاصابة بالفيروس، قد يبدو أن تكون نتيجة المسحة سلبية وتحاليله جيدة إلا أن آثار الفيروس ما زالت في عالقة بالجسم وتسبب أعراض منها الوخم وتكسير شديد في الجسم والتعب والرغبة في النوم والاكتئاب وتأثر القلب ووجود التهاب في عضلة القلب، موضحاً أن أشهر ما يميز متلازمة ما بعد فيروس كورونا هو تليف نسيج الرئة والذي يمكن أن يكون بسيطاً أو متوسط أو شديد.

وأوضح الدكتور حاتم أنه في حالة الإصابة بتليف نسيج الرئة يمكن تناول مضادات التليف لمدة ٣ شهور لمنع التليف، مشيراً إلى أن ٨٠% من الحالات تتحسن، و٢٠ % يتحول التليف إلى مزمن ويشعر بنهجان.

المصابين بالفيروس

كما أشار إلى أنه ليس شرطا لكل المصابين بالفيروس أن يتعرضوا لمتلازمة ما بعد كورونا، موضحاً أن الحالات المتوسطة والشديدة فقط من كورونا هي التي تتعرض لمتلازمة بعد كورونا خاصة من لديه عوامل خطورة وهي أمراض السكر والضغط والقلب، بينما الحالات البسيطة لا تتعرض الي متلازمة ما بعد التعافي، موضحاً أن ٨٥% من المصابين بكورونا تكون أعراض بسيطة.

وزارة الصحة والسكان، من جانبها كانت قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 2359 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 360524.

تسجيل 2291 حالة جديدة

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2291 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 48 حالة جديدة، وأضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا

«عبد الغفار» أشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 428202 من ضمنهم 360524 حالة تم شفاؤها، و22683 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.