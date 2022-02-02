النشرة الفنية.. سهير المرشدي تدفن شقيقتها وحازم سمير يودع والدته وراغب علامة يهاجم الحكومة اللبنانية ورشوان توفيق يكشف لـ دوت الخليج أمنيته في عيد ميلاده

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دوت الخليج

سهير المرشدي في تشييع جثمان اختها

تُقام جنازة الكاتبة زينب منتصر الآن، بحضور شقيقتها الفنانة سهير المرشدي، في مسجد ابن عطا الله السكندري في منطقة البساتين، والتي أعلنت خبر وفاتها الفنانة حنان مطاوع نجلة سهير المرشدي، من خلال موقع فيسبوك، وكتبت:"رحيل أغلى الناس خالتي وأمي الثانية وصديقتي الأولى ماما زيزي، زينب المرشدي منتصر"، ودعت لها بالرحمة وقالت:" صاحبة فضل كبير عليا وصاحبة مكانة خاصة في روحي، الله يرحمها ويصبر ماما، إلى لقاء قريب حبيبتي في رعاية الرحمن الرحيم".

دفنة والدة حازم سمير

دُفنة والدة الفنان حازم سمير في مقابر البساتين، صباح اليوم، بعد وفاتها أمس 1 فبراير، بعد هزيمتها من فيروس كورونا، حيث تتملك حالة الحزم من حازم سمير، الذي حضر الصلاة.

وفي وقت سابق، أعلن الفنان منذ عدة أيام عن أصابة والدته الراحلة بفيروس كورونا، قائلًا:”أرجو الدعاء لأمى الحبيبة بالشفاء العاجل من مرض الكورونا وخروجها سالمة من مستشفى العزل على خير”.

الفنان راغب علامة مُستاءًا من الوضع اللبنانين

كتب الفنانة اللبناني راغب علامة على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تغريدة يصف بيها الوضع اللبناني الحالي بأنه " مضحك ومبكي" في آنٍ واحد، وقال:" المشهد اليوم مضحك ومبكي.وشر البلية ما يضحك.! السلطةً بكل جماعاتها تتظاهر ضد الشعب"، وأستكمل متعجبًا من الهدوء الغير مبرر لجميع فئات الشعب، وقال:" عني وصل الدولار ل ٣٣٠٠٠ وما شفنا احتجاجات الاتحاد العمالي ولا غيرهم من الاتحادات"، وخرج بتفسير ذلك الهدوء من وجهة نظره، وقال:" إقفال الشوارع في وجه الناس هي معركة برأي وميقاتي"، ودعا الله أن ينجد الشعب اللبناني من هذا البلاء الذين يدفعون ثمنه، وقال:"الله يساعد الناس ويخلصهم من هالوضع دايماً بيدفعوا الثمن".

رشوان توفيق يكشف أمنياته لـ دوت الخليج

تَواصل موقع دوت الخليج مع الفنان رشوان توفيق لتهنئته بعيد ميلاده، اليوم 2 فبراير، وعند سؤاله عن أمنياته للعام الجديد، قال:"مش عايز غير الستر والصحة"، وأستكلم أنه سعيد جدًا وراضي بكل ما يكتبه الله له، ويحمده على نجاته من فيروس كورونا اللعين للمرة الثانية خلال 6 أشهر فقط.

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