/676949/بعد-دراسته-اللجنة-المشتركة-ترفض-مشروع-قانون-التعليم-الجديد--يشوبه-العوار-الدستوري-ولا-يعالج-ظاهرة-الغياب

رفضت اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسة 1981؛ وذلك لتمضمنه عدد من البنود التي تعرضه لشبهة عدم الدستورية، وكذلك عدم إيفاءه بالغرض الذي تم إعداده وفقًا له.

دوت الخليج

هذا وقالت اللجنة في تقريرها، الذي حصل دوت الخليج على نسخة منه، إن مشروع القانون يتضمن حكمًا منفاده تغليظ عقوبة الغرامة المقررة في المادة 12 من قانون التعليم والموقعة على ولي الأمر، حال تخلفه أو انقطاعه عن الحضور إلى المدرسة بدون عذر مقبول خلال اسبوع من تسلم كتاب بالإنذار من الغياب.

استفادة ولي الأمر من الخدمات :

وأضافت اللجنة أن مشروع القانون يتضمن حكمًا مفداه جواز تعليق استفادة ولي الأمر من الخدمات المطلوب حصوله عليها بمناسبة ممارسة النشاط المهني التي تدقمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.

عدم الدستورية :

ولجميع ما سبق ذكره، فقد رأت اللجنة أن مشروع القانون محاط بشبهة عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد يؤدي إلى زيادتها،؛ لأن العقوبة الواردة بها تكرار وغير مناسبة، ومبالغ فيها، ولا تعالم بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولي الأمر من حقه من الاستفادة من المرافق العامة التي هي حق من الحقوق الأساسية للمواطن؛ ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.

جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد تقدمت إلى مجلس النواب بمشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسة 1981.