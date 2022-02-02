مصنع الرجال الكلية الحربية تكرم الفنان محمد صبحى (صور)

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دوت الخليج تنشر صور تكريم محمد صبحي في الكلية الحربية

أزمة محمد صبحي الأخيرة

وكان الفنان محمد صبحي أصدر بيان رسمي، مؤخرًا مدافعًا عن نفسه بعد الهجوم الذي حدث معه، وقال: "هذا الكلام الخاص بأن الرياض تحولت في ظرف عام كامل لعاصمة الفن في الوطن العربي، قلته منذ أكثر من شهر، وليس كلام وليد الأمس أو اليوم، وشرحت وجهة نظري حينها، وعبرت عن ألمي الشديد لما وصل إليه الفن المصري من تدهور واضح لا يعكس قوتنا ولا مكانتنا، وتاريخنا الفني الذي يبلغ عمره أكثر من 100 عام".

وتابع: "وبعد توضيحي بالصوت والصورة بما أقصد وأعني بكلامي، أفاجأ اليوم بمن يتهمني بمجاملة المسئولين في السعودية، وأسأل هؤلاء الجهلاء ولماذا أجاملهم؟، وأنا الفنان المصري الوحيد الذي رفضت ٤ ملايين دولار مقابل عرض مسرحيتي "خيبتنا" بموسم الرياض، اعتراضا على العمل تحت شعار «ترفيه» فأنا أقدم عملا مسرحيا ثقافيا يحمل رسالة ومضمون، وجانب منه ترفيهي، وقلت للمسئولين عن موسم الرياض أنني مستعد لعرض مسرحيتي مجانا، ولكن في إطار أخر غير الترفيه".

محمد صبحي: فضلت أن أعمل في بلدي

واستكمل: "رفضت بشدة أن عمل في هذه الأجواء، وفضلت أن أعمل في بلدي وأقدم الفن الذي أريده حتى لو على خشبة مسرح مقام بالصحراء، كما أفعل الآن وأقدم عروض مسرحية آخرها مسرحية "نجوم الظهر" التي تعرض حاليا، وأعتقد أن هذا الرأي لا يغضب أحد".

هدى هاني تدعم محمد صبحي

نشرت الفنانة هدى هاني التي قدمت دورها الشهير "جهاد" في مسلسل عائلة ونيس، من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، أنها تدعم محمد صبحي في كل أرائه وإختياراته، لما تكن له من إحترام وثقة، فقالت:"الاحترام والأخلاق والأدب لا يُباع ولا يُشترى بل هو طابع في قلب كل من تربى"، وأستكملت:"استاذ محمد صبحي ستظل قدوة ورمز من رموز مصر ولن يستطيع احد هدمها.. تاريخك وكفي.. شاء من شاء وأبى من أبى".