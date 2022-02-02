عاجل- الجيزة: تركيب الكمر الخرسانى بالطريق الدائرى أعلى شارع ربيع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن تركيب الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، والتى تشرف على تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى فى المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية، الكمـر الخرسانى بجسم الطريق الدائرى فى الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزى.





وجهزت محافظة الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلى هيئة الطرق والكبارى كافة وسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمـال بالكامل لضمان أمـن وسلامة المواطنين وتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم. وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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