الرعاية الصحية تطلق برنامجا تدريبيا لتنمية مهارات أطباء الأسنان فى الأقصر

جدة - نرمين السيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برنامجا تدريبيا لأطباء الأسنان بمنشآت هيئة الرعاية الصحية فى محافظة الأقصر، ثانى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن البرنامج التدريبى يستمر على مدار خمسة أيام متتالية، ويستهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات أكثر من 40 من أطباء الأسنان بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة فى الأقصر، ما يضمن تقديم أفضل خدمات طبية وعلاجية للمرضى ومطابقتها للمعايير العالمية.

وأضافت، أن البرنامج يشمل التدريب على (المضاعفات التى يمكن أن يتعرض لها المريض قبل وأثناء وبعد أى تدخل جراحى مثال الإغماء أو ارتفاع ضغط الدم المفاجئ أو تيبس الفك وكيفية التعامل معها، أهمية معرفة التاريخ المرضى لكل مريض، تأثير أمراض القلب على إجراءات الجراحة، البنج ومضاعفاته والجرعات المناسبة لكل مريض).

وتابعت، أنه تم التدريب على يد نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين فى جراحة الوجه والفم والفكين، وتحت إشراف إدارة التدريب والتعليم الطبى المستمر، وبالتعاون مع قسم الأسنان لإدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الهيئة فى الأقصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن الهيئة توفر كافة التدريبات بمختلف التخصصات الطبية والإدارية والفنية باستخدام أحدث الوسائل والطرق والمناهج التدريبية، تماشيا مع رسالة الهيئة المتمثلة فى بناء قطاع رعاية صحية قوى ومستدام، وذلك فى إطار الاستفادة من كل ما هو جديد فى عالم الرعاية الصحية وإتاحة الفرص التدريبية والتعليم الطبى المستمر والبحث العلمى لجميع العاملين فى مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.

وتابع السبكى، أن هذا التدريب يستهدف رفع كفاءة وتنمية مهارت أطباء الأسنان بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، واكسابهم المهارات المهنية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية.