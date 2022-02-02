عشرينية مطلقة.. تحرك عاجل لإنقاذ فتاة بلا مأوى فى فيصل (صور)

جدة - نرمين السيد - وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع المركزى لإنقاذ فتاة عشرينية بلامأوى بشارع فيصل، حيث نشرت قصتها إحدى المواقع الإلكترونية وهى تفترش الجزيرة الوسطى بالرصيف وتعانى من مشكلات اجتماعية وصدمة نفسية.





وعلى الفور توجه فريق التدخل السريع المحلى بالجيزة لمكان تواجد الفتاة أمس، ولكن لم يتم العثور عليها وبسؤال أهالى المنطقة أفادوا بأن إحدى السيدات استضافت الفتاة فى شقتها لحمايتها وعدم تعرض الفتاة للخطر والبرد القارس، وعليه توجه اليوم فريق التدخل السريع المركزى لمنزل الأسرة التى استضافتها وتم إجراء دراسة حالة لها وتبين أن الفتاة تدعى ل.ح.ع، مطلقة وتبلغ من العمر ٢٤ عامًا ليس معها أى أوراق ثبوتية وتعرضت لصدمة نفسية وتركت منزلها وأصبحت بلا مأوى وافترشت الرصيف بإحدى الشوارع.

وعلم الفريق بأن الفتاة لها أسرة وأن والديها على قيد الحياة وترفض الإقامة معهما بإحدى المحافظات، فقام الفريق بالتنسيق مع دار معانا لانقاذ إنسان لاستقبالها لتتلقى كافة أوجة الرعاية الاجتماعية.

ووجه فريق التدخل السريع الشكر للسيدة التى قامت باستضافة الفتاة، وإصرارها على عدم تركها إلا بعد الاطمئنان عليها وتسليمها لأعضاء الفريق.

ويتلقى فريق التدخل السريع الشكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدى الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعى بمواقع التواصل.