السفير المصرى بألبانيا يستقبل المشاركين فى تنمية المهارات الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير محمد حيدر، سفير مصر فى ألبانيا، الدبلوماسيين المشاركين فى الدورة التدريبية التى تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع معهد الدراسات الدبلوماسية خلال الفترة من 6 إلى 17 فبراير الجارى، وذلك تحت عنوان "تنمية المهارات الدبلوماسية".





وأعرب حيدر، عن سعادته بالمشاركة الألبانية فى الدورة التى تأتى فى إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد الدبلوماسى المصرى والأكاديمية الدبلوماسية فى ألبانيا فى ديسمبر 2020. واستعرض السفير المصرى التطور الإيجابى الذى شهدته العلاقات مؤخرا والذى تمثل فى استئناف آلية المشاورات السياسية فى ديسمبر 2020، وانطلاق الموسم السياحى بين البلدين بعد توقف دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، وترتيب زيارات للمسئولين من البلدين لتفعيل التعاون الثنائى وعلى رأسها الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء الألبانى "ايدى راما" للقاهرة فى أكتوبر الماضى، مشيرا إلى أنه جارى الإعداد لعدد من الزيارات الرسمية وأخرى لرجال الأعمال لدعم التبادل التجارى والاستثمارى بين البلدين، وإقامة أول أسبوع ثقافى مصرى فى ألبانيا فى شهر سبتمبر المقبل. وأشار السفير المصرى إلى ثقته فى أن تعزيز التواصل الدبلوماسى بين البلدين من شأنه المساهمة فى الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتحقيق فهم أفضل للقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى ظل الدور المصرى المحورى فى العديد من القضايا الدولية والإقليمية، وتحقيق ألبانيا المزيد من الانخراط إقليميا ودوليا، وفى ضوء شغلها مقعدا غير دائم بمجلس الأمن، للعامين المقبلين، ما يتيح مساحة للمزيد من التشاور والتنسيق بين البلدين على كافة الأصعدة.

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