أمطار غزيرة ورعدية بأغلب أنحاء الجمهورية غدا.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن غداً الخميس، سيشهد الطقس انخفاض نسبى فى درجات الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى .

بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 7 درجات، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 0.



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