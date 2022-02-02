/676957/التضامن-الاجتماعى-توجه-فريق-التدخل-السريع-بإنقاذ-فتاة-عشرينية-بلا-مأوى-بفيصل

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزى، لإنقاذ فتاة عشرينية بلامأوى بشارع فيصل، حيث نشرت قصتها إحدي المواقع الإلكترونية، وهى تفترش الجزيرة الوسطى بالرصيف وتعانى من مشكلات اجتماعية وصدمة نفسية .

دوت الخليج

علي الفور توجه فريق التدخل السريع المحلى بالجيزة لمكان تواجد الفتاة ، ولكن لم يتم العثور عليها وبسؤال أهالي المنطقة أفادوا بأن إحدى السيدات استضافت الفتاة فى شقتها لحمايتها وعدم تعرض الفتاة للخطر والبرد القارس، وعليه توجه اليوم فريق التدخل السريع المركزى لمنزل الأسرة التى استضافتها وتم إجراء دراسة حالة لها وتبين أن الفتاة تدعي ل .ح .ع، مطلقة وتبلغ من العمر ٢٤ عامًا ليس معها أي أوراق ثبوتية وتعرضت لصدمة نفسية وتركت منزلها وأصبحت بلا مأوى وافترشت الرصيف بإحدى الشوارع .

والديها على قيد الحياة

الفريق علم بأن الفتاة لها أسرة وأن والديها على قيد الحياة وترفض الإقامة معهما بإحدي المحافظات، فقام الفريق بالتنسيق مع دار معانا لانقاذ إنسان لاستقبالها لتتلقى كافة أوجة الرعاية الاجتماعية . كما وجه فريق التدخل السريع الشكر للسيدة التي قامت باستضافة الفتاة، وإصرارها على عدم تركها إلا بعد الاطمئنان عليها وتسليمها لأعضاء الفريق . ويتلقى فريق التدخل السريع الشكاوى وبلاغات انتهاكات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والأشخاص فاقدي الرعاية والمأوى والحالات الإنسانية على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل .

كانت قد وجهت أيضاً نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلامأوي بإنقاذ مواطنين بلامأوي

منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة

بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي قد تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود سيدة بلا مأوي تعاني مرض نفسي ويظهر عليها علامات التعب والإرهاق، وذلك بمدخل قرية الشناوي التابعة لمركز ناصر بمحافظة بني سويف. وفور تلقي الاستغاثة تم التنسيق مع المسؤولين بفريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وعليه فقد تم تكليف منسق فريق اطفال وكبار بلامأوى ومدير إدارة التنمية بمديرية التضامن الاجتماعى بالتوجه إلى مكان الاستغاثة، وذلك بعد أن تم التنسيق بين مديرية التضامن وأجهزة المحافظة، وذلك لتوفير سيارة الإسعاف لنقل المواطنة نظرا لظروفها الصحية.