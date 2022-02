/676951/تامر-حسني-يستعيد-الذكريات-ويطالب-الجمهور-بالدعاء-لدلال-عبد-العزيز

ويرصد لكم موقع دوت الخليج تفاصيل الفيديو المعدل صوتياً الذي نشره الفنان تامر حسني عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام وذلك خلال السطور القادمة.

تامر حسني يتسعيد الذكريات

ظهر الفنان تامر حسني في الفيديو من أحدي المشاهد في أفلامه برفقة الفنانة دلال عبد العزيز و أكرم حسني، و علق قائلا"ملعووووبه اللي عملها أستاذ بالمره بقى بعد اذن الجميع اللي شاف و ضحك، ياريت يدعي بالرحمه للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز و الفنان الراحل سمير غانم و كل أمواتنا و ربنا يخليكم لبعض يا اغلى الناس"

حفل تامر حسني بدبي

وقد أشعل الفنان المصري تامر حسني أجواء حفله الاستثنائي في إكسبو 2020 دبي، في مسرح اليوبيل، تنقل معهم وبصحبة أصواتهم وغنائهم معه بين مجموعة من أجمل أغنياته الناجحة والمنتشرة بين الجمهور، مستعرضاً برفقة فريقه الاستعراضي مجموعة من الأغنيات السريعة الراقصة، تاركاً ليلة وسهرة غنائية حملت الكثير من الحب والذكرى الجميلة لكل من حضر وشاهد الحفل بشكل مباشر.

استقبل تامر حسني فور وصوله إلى دبي، المنتج والمخرج صلاح الياسري، الذي فجر وعدًا بمفاجات عديدة سيشهدها الحفل المقرر إحياءه غدًا، وأكد تامر حسني على حماسه الكبير لحفل إكسبو 2020 الذي سيقف به أمام جمهور من جميع أنحاء العالم حاملاً رسالة حب وتقدير للجميع.

تامر حسني يدعم المواهب الشابة

ثم بدأ في استعراض بعض المواهب الشابة للغناء معه على المسرح، ودعمها للخروج للنور، منها فتاة شابة تدعى مريم أبو الحجر، والتي غنى معها أغنيته الشهيرة "اطمن" التي قدمها من قبل مع عاليا.، ثم قدم أغنية "come back to me" مع الموهبة الشابة دانيا الحريري، التي تفاعلت مع الجمهور بقوة.

مواقف طريقة لتامر حسني بحفله في المنارة

كما شهد الحفل العديد من المواقف الطريفة والمثيرة منها قيام تامر حسني بتلقي هاتف أحد المعجبين وسط الجمهور كي يلتقط معه صورة "سيلفي" وعندما استعد تامر لالتقاط الصورة رن الهاتف مما اضطره بالرد علي صديق المعجب كي يتمكن من التصوير قائلا : " معاك تامر حسني يا سيف" وهو ما فجر الضحكات وسط الجمهور ممن رددوا " تامر حسني رد عليك يا ابن المحظوظة".