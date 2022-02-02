/676952/جمال-علام-يلحق-ببعثة-منتخب-مصر-في-الكاميرون

وصل جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري إلى الكاميرون، لرئاسة بعثة منتخب مصر المتواجدة هناك للعب بطولة كأس أمم أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان اُصيب جمال علام الفترة الماضية بفيروس كورونا، لذلك تأخر على الذهاب إلى الكاميرون والانضمام لبعثة المنتخب، قبل أن يتم شفاءه.

وضرب منتخب مصر موعداً مع نظيره الكاميروني، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، التي من المفترض أن تقام غداً الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءاً.

وحرص الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، على تفقد أرضية ملعب أولبية بمدينة ياوندي بالكاميرون.

ويحتضن ملعب أولمبيه مباراة مصر والكاميرون، في لقاء يجمع بين الطرفين في لاقء نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

عقوبات وإيقافات بالجملة على منتخب مصر بعد أحداث مباراة المغرب

جاءت عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على منتخبي مصر والمغرب بعد أحداث المباراة الاخيرة، والتي جمعت بين الطرفين في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

شهدت ممرات ملعب مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد لقاء المنتخبين على مشادة كلامية حادة بين الطرفين ظهر فيها أكثر من طرف من الجانبين سواء اللاعبين أو الجهاز الفني، أو مسئولو اتحادات الإثنين.

وجاءت لجنة العقوبات والتأديب بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم على العديد ممن القرارات والإجراءات الأمنية الصارمة على للطرفين، لعدم تكرار تلك الأحداث مرة أخرى في مختلف البطولات، وكان للطرف المصري النصيب الأكبر فيها لما بدر منه.

الغرامات الموقع على مصر

⁦تغريم منتخب مصر غرامة مالية قدرها ١٠٠ الف دولار علي كيروش و محمد صلاح بسبب الغياب عن المؤتمر الصحفي

⁦تغريم منتخب مصر عقوبة أخرى قدرها ٤٠ ألف دولار بسبب الأحداث التي حدثت في الممر الخاص بغرف الملابس أثناء خروج اللاعبين من مباراة مصر ضد المغرب بممر غرف خلع الملابس

⁦ايقاف مهاجم مصر مروان داوود لاعب منتخب مصر مباراتين

⁦ايقاف روجيه باولو مساعد كيروش 4 مباريات

عقوبات منتخب المغرب

⁦ايقاف سفيان بوفال لاعب منتخب المغرب 4 مباريات

⁦ايقاف سفيان تشاكلا لاعب منتخب المغرب 4 مباريات

⁦توجيه تحذير اخير لكارلوس كيروش قبل ايقافه اذا تكرر نفس الخطأ