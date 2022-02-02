/676954/أول-زيارة-رسمية-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يزور-البحرين-لتوقيع-اتفاقية-تاريخية

كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن وصول وزير الدفاع الاسرائيلي ،بيني جانتس، إلى البحرين في أول زيارة رسمية له إلى المملكة، جاء ذلك بعد وقت قصير من نشر وسائل إعلام إسرائيلية، تقارير عن زيارة لجانتس للبحرين لم يعلن عنها من قبل.

دوت الخليج

وتحدث موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري الإسرائيلي، حول زيارة الوزير الاسرائيلي، مشيراً إلى إن جانتس يزور البحرين لتوقيع اتفاقيات أمنية، حيث يتطلع البلدان إلى تعزيز العلاقات بينهما،وأضاف الموقع الاخباري: لأسباب أمنية، ظلت رحلة جانتس التاريخية سرية حتى وصل إلى المنامة، وبالمثل لم يُسمح على الفور بنشر تفاصيل جدوله الزمني في البحرين.

كبار المسؤولين البحرينيين

وأضاف الموقع أنه من المقرر أن يقضي جانتس ما يزيد قليلًا على 24 ساعة في البحرين، مستكملاً: سيلتقي مع كبار المسؤولين البحرينيين، بمن في ذلك الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد ورئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، قبل أن يعود إلى إسرائيل في وقت متأخر من ليلة الخميس، وأضاف أنه خلال الزيارة، سيوقع جانتس اتفاقيات أمنية لا تزال تفاصيلها قيد المناقشة، الموقع قال أيضا "من المقرر أن يزور جانتس الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية ويلتقي بقائده براد كوبر.

توقيع اتفاقية تاريخية للتعاون الأمني بين إسرائيل والبحرين

وحسب الموقع الاسرائيلي فإنه من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقية تاريخية للتعاون الأمني بين إسرائيل والبحرين، حيث أفاد مراسل موقع والاه الإسرائيلي، باراك رافيد، في تغريدة عبر "تويتر" بأن "جانتس وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة وهي الزيارة الرسمية الأولى لوزير الدفاع الإسرائيلي للبحرين.

وزير الدفاع البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة

من جانبها قالت القناة 14 الإسرائيلية، أن وزير الدفاع البحريني خليفة بن أحمد آل خليفة، كان في استقبال جانتس في مطار المنامة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يزور في اليوم التالي قاعدة الأسطول الأمريكي الخامس.