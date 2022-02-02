حسام حسن: لولا بكاري جاساما ما كانت مصر صعدت لكأس العالم 2018

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أكد الدولي المصري حسام حسن لاعب فريق المصري البورسعيدي السابق، والمنتخب الولمبي لكرة القدم، ومقدم برنامج "لمسه ولعبه" من داخل استوديو دوت الخليج، على تعدد أزمات الجابوني بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون، بنصف نهائي أمم إفريقيا 2021.

يلتقي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مع نظيرة الكاميروني، غداً الخميس في الساعة التاسعة مساء، على ملعب أولمبي بمدينة ياوندي بالكاميرون، في لقاء نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

اسندت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2021، قيادة مباراة مصر والكاميرون، للجابوني بكاري جاساما أول أمس في بيان رسمي نشرته الصفحة الرسمية المنظمة للبطولة.

تصريحات حسام حسن في برنامج لمسة ولعبة

وقال نجم منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد لندن 2012، من داخل استوديو دوت الخليج في برنامج "لمسه ولعبه" :بكاري جساما من أفضل حكام القارة السمراء على مر تاريخها، ولا يوجد تاريخ حكم لا يخلو من الأخطاء".

وزاد: "لا يوجد حكم ليس لديه أخطاء، ولا يجب الدخول في مبررات قبل لقاء الكاميرون".

وأكمل: "بكاري جساما هو من احتسب ركلة الجزاء لمصر أمام الكونجو الديمقراطية، في تصفيات كأس العالم 2018 روسيا، واحتساب ركلة جزاء لمحمود تريزيجيه في الدقائق الأخيرة من المباراة".

وأضاف: "لولا بكاري جساما لم تكن مصر لها نصيب في التأهل لكأس العالم، بعد غياب ما يقرب من 30 عام".

واختتم: "يجب حسم اللقاء بدون أعذار، وفي الأخير ننظر لأخطاء بكاري جساما، ولن يكون أسوء من حكم مباراة مصر والمغرب في قراراته وانفعالاته في أحداث اللقاء".

يقدم حسام حسن برنامج "لمسه ولعبة"، من داخل استوديو دوت الخليج، ثلاثة حلقات في الأسبوع، في السبت والثلاثاء والخميس، في التاسعة مساء، والذي يشمل البرنامج أبرز الأحداث الرياضية المنبثة على الساحة.

جهاز تحرير برنامج لمسة ولعبة

يدير البرنامج تحريراً محمود الجنايني، وأحمد مصطفى، وإيهاب أبوزيد، تحت إشراف عام الكاتب القدير عمرو الديب، رئيس تحرير دوت الخليج، والذي يأتي بكافة الأحداث وأبرزها في مجال الرياضة المحلية والقارية والعالمية.

يمتلك الجهاز التحرير لبرنامج "لمسة ولعبة" العديد من الخبرات في مختلف الجوانب الرياضية، والمصادر المتنوعة في مختلف الأندية والمتابعة الحية والمستمرة على مدار الساعة، والتي يأتي على رأسها المشرف العام عمرو الديب، نظراً لما يمتلكه من خبرات في مجال الإعلام.

حسام حسن في أولمبياد لندن 2012

جاء اختيار حسام حسن لتقديم برنامج "لمسة ولعبة" بعد تقديم ملف متنوع له في مختلف الدوريات، والظهور اللامع في أولمبياد لندن 2012، مع المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، مسيرته الإحترافية في مختلف الدوريات الأوروبية، وظهورة اللامع مع المصري البورسعيدي.