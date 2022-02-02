بسبب تزايد الإنتحار..سكينة سلامة تطالب الحكومة بحظر مواقع الإبتزاز الإلكتروني 

/676958/بسبب-تزايد-الإنتحارسكينة-سلامة-تطالب-الحكومة-بحظر-مواقع-الإبتزاز-الإلكتروني

تقدمت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للمستشار حتفي لرئيس للوزراء، ووزيري الاتصالات والعدل ، لحظر ومنع المواقع الالكترونية التى تقوم بالابتزاز الالكترونى والتى تؤدى الى ظاهره غريبه عن المجتمع المصرى وهى ظاهره الانتحار.

دوت الخليج

الإبتزاز الإلكتروني

وقالت النائبة سكينة سلامة، في تصريحات صحفية اليوم الاربعاء ، إن تلك الظاهرة انتشرت بصورة ملفتة واصبحت خير داهم يهدد حياة الكثير من الأبرياء ، لافتة إلي أن عدد من مواقع التواصل الاجتماعى تقوم بنشر صور مفبركه لفتيات صغار السن وتقوم بابتزازهن مما يدفعهم للانتحار .

وأشارت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب، الي أن هناك طلبات مقدمة من أكثر من ٢٣ محامى ببلاغ لمنع مثل هذه المواقع وتضمنت تلك البلاغات مخاطبة مباحث الانترنت لحظر تلك المواقع، مطالبة الجهات المختصة بسرعه البت فى الموضوع وسرعه التحرك لحماية ابنائنا من الابتزاز.

هذا ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقد جلساته العامة الأحد المقبل من فبراير 2022، حيث تشهد الجلسة مناقشة 17 طلب مناقشة عامة مقدمة من الأعضاء، لإضافة إلى أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، ومناقشة مشروع قانون التعليم والشهر العقاري ، والمجلس الصحي المصري.

1. العضو مي رشدي غيث وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بما يحقق العدالة الاجتماعية.

2.العضو روان لاشين وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.

3. العضو آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي المجتمعي تجاه الجرائم الالكترونية.

4. العضو آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي لخطورة الهجرة غير الشرعية.

5. العضو آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بقيمة الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج للحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع.

6. العضو جيهان البيومي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تغيير المقررات الجامعية لتتناسب مع سوق العمل.

7. العضو عاطف المغاوري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون.

8. العضو عاطف المغاوري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بها.

9. العضو عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية.

10. العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع المصري.

11. العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات نقابة المعلمين.

12. العضو رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الافريقية.

13. العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية.

14. العضو مها عبد الناصر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير واستحداث وسائل للنقل الجماعي بمحافظة القاهرة.

15. العضو غادة علي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير البورصة المصرية.

16. العضو طارق الخولي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة العنف الأسري.

17. العضو أحمد فرغلي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافأت قيادات الإدارة المحلية.