/676959/مصطفى-محمد-يقترب-من-الرحيل-عن-جالاتا-سراي-بعد-ضم-جوميز

اقترب مصطفى محمد من الرحيل عن صفوف جالاتا سراي التركي، خلال نهاية الموسم الحالي بعد ضم الفرنسي بافتيمبي جوميز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفتح أكثر من فريق خط مفاوضات مع مصطفى محمد لضمه بنهاية الموسم من جالاتا سراي، ويتابعه حالياً كشافين من الدوري الفرنسي لإمكانية ضمه نهاية الموسم.

وأعلن الفريق التركي ضم جوميز بشكل رسمي، بعدما فسخ الهلال السعودي تعاقده معه منذ أيام قليلة، وحصل اللاعب حينها على باقي عقده.

تصريحات جوميز بعد رحيله عن الهلال

وتحدث جوميز خلال فيديو نشرته صفحة الهلال الرسمية وقال أنه يشعر بأنه رحل عن عائلته وتركهم، لأنه يعتبر الهلال ومشجعيه جزء منه ومن حياته.

وأضاف: " منذ اليوم الأول وانا أعتبر الهلال جزء من عائلتي، وأوجه الشكر لجميع العاملين في النادي وللجماهير التي ساندتني طوال السنوات الماضية".

وأكمل: "حققت بطولات كبيرة وكثير خلال 3 سنوات ونصف، بمساعدة لاعبين كبار وعلى أعلى مستوى، وكنا جميعاً عائلة واحدة سأفتقدهم كثيراً".

قلق وتوتر داخل نادي جالطة سراي.. بطلها مصطفى محمد

تزداد التكهونات والتوترات داخل نادي جالاتا سراي التركي، بعد أزمة مصطفى محمد، في دخول بديل له في الإمتحانات بإحدى معاهد الجيزة.

تتواصل وتتابع إدارة نادي جالاتا سراي، عواقب حداث مصطفى محمد في مصر، في الفترة الجارية، تخوفاً من تطبيق أو تأخير عودة مصطفى للفريق بعد نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في أمم إفريقيا.

الصحافة التركية

وقالت صحيفة "bolgegundem" التركية، أن هناك حالة من القلق تنتاب مسؤولو نادي جالاتا سراي، بعد هذه الحادثة، وينتظر النادي التركي انتهاء مشاركة مصطفى محمد مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا، لحل أزمة الفريق الهجومية.

ونقلت الصحيفة التركية تصريحات المستشار إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن العقوبة المتوقع توقيعها على مصطفى محمد في حالة ثبوت إدانته، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير"، عبر قناة" صدى البلد" حيث قال رمزي: "إن هذا الشخص انتحل صفة شخص في محرر رسمي بأوراق الامتحانات، وهذا الأمر يعتبر تغيير للحقيقة بانتحال صفة ليست صفة الشخص الحقيقي".