/676963/البنتاجون-يعلن-قيامه-بنشر-أكثر-من-3000-جندى-فى-أوروبا

كشفت وزارة الدفاع الامريكية، اليوم الاربعاء، عن تفعيل نشر أكثر من 3000 جندي لدعم الحلفاء الأوروبيين، وهي أول خطوة من هذا القبيل، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز قدرات الناتو في المنطقة وسط التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا.

دوت الخليج

مسئول كبير بالإدارة الامريكية أكد لصحيفة ذا هيل، أنه"بناءً على توجيهات الرئيس وتوصية الوزير أوستن، ستعيد وزارة الدفاع مواقع بعض الوحدات الموجودة في أوروبا إلى الشرق ، وتنشر وحدات إضافية مقرها الولايات المتحدة في أوروبا ، وتحافظ على حالة الاستعداد القصوى لقوات الاستجابة للوفاء بهذه الالتزامات"، وأضاف: "هذه القوات لن تقاتل في أوكرانيا. إنها ليست تحركات دائمة. واضاف المسؤول "انهم يستجيبون للظروف الحالية".

نشر القوات في ألمانيا وبولندا

من جانبها نشرت صحيفة وول ستريت جورنال أنباء نشرها لأول مرة وبحسب الصحيفة ، سيتم نشر القوات في ألمانيا وبولندا، فيما حشدت روسيا ما أكثر من 100000 جندي بالقرب من حدودها مع أوكرانيا ، وتحذر إدارة بايدن الآن من أن توغلًا عسكريًا لأوكرانيا وشيك. وكان البنتاجون وضع الشهر الماضي 8500 جندي في حالة تأهب قصوى للنشر إلى حد كبير لتعزيز قوة الرد التابعة لحلف شمال الأطلسى، ومع ذلك، أكد الرئيس بايدن أنه لن يتم نشر أي قوات

أمريكية مباشرة في أوكرانيا

جاء ذلك في الوقت الذي رفضت فيه الرئاسة الروسية "الكرملين" التعليق على ما نشرته إحدى الصحف الإسبانية حول "رد" واشنطن وحلف "الناتو" على مقترحات روسيا الأمنية، وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية دميترى بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء : نحن لم ننشر أي شيء، ولا أريد التعليق على ذلك، الأمر متروك للصحفيين للاتصال بالصحيفة أو إلى القيادة الإسبانية للاستفسار"

وأضاف بيسكوف: لقد قرأنا ما تم نشره، وأعطى الرئيس الروسي أمس تقييما عاما على الردود، التي تتعلق بالقضايا المهمة بشكل أساسي لروسيا، متابعاً: "إن حلف شمال الأطلسي خدع روسيا عندما وعد بعدم التوسع"، مشيرا إلى أن الرئيس بوتين تحدث عن ذلك أمس الثلاثاء أثناء المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء المجري.

استراتيجية الأمن القومي لأوكرانيا

وأضاف بيسكوف، أن استراتيجية الأمن القومي لأوكرانيا تنطلق مباشرة من استخدام القوة لإعادة الأراضي، كما أكد المتحدث، قائلا:" في هذه الحالة ومن الناحية الافتراضية، قد نواجه هجوما من أحد أعضاء "الناتو" وأوكرانيا على روسيا، ولا يمكن استبعاد ذلك"، مؤكدا أن بلاده قد تواجه خطر الحرب بين روسيا وحلف "الناتو.