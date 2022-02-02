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تزداد عمليات البحث في الفترة الحالية على كيفية ضبط تردد قناة أبوظبي الرياضية 2022 الناقلة لمباراة الأهلي في مونديال الأندية، والتي جاءت بالظفر بأحقية بث مباريات بطولة مونديال الأندية بالإمارات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأعلنت قناة Dubai الرياضية عن بث مباراة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية عبر شاشتها بالمجان، لذلك يجب على الراغبين في متابعتها ضبط تردد القناة.

كيفية ضبط تردد قنوات أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 12226.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

استقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

وذلك للحصول على شاشة وصوت نقي بجودة HD لمتابعة أحداث المباراة المؤهلة لدخول كأس العالم للأندية طوال ساعات البث.

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة الثانية على التوالي، والسابعة على مر تاريخ المارد الأحمر، والتي تحتضنها في الفترة الحالي الأراضي العربية الإماراتية.

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، غداً الخميس في لقاء يمجع بين الجزيرة الإماراتي، مع إي سي بيري البرتغالي، في أولى ضربات الدور الأول من البطولة.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

‎وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورامي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وأليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبد القادر وعمار حمدي وبيرسي تاو ومحمد أشرف ومحمد فخري وأفشة ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس ميكيسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم.

يواجه النادي الأهلي العديد من المكائد في البطولة، في تواجد غياب لاعبين الفريق الدوليين، في المنتخب الوطني، والذي نجح في التأهل للدور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

غيابات الأهلي مع المنتخب

والتي يأتي على رأسها عمرو السولية، محمد الشناوي، حمدي فتحي، أيمن أشرف، محمد شريف، محمد عبد المنعم، مع المنتخب الوطني، فيما يأتي شبحة الإصابات في المركز الثاني من عقبات الأهلي في المونديال، والتي ضربت في وقت سابق، أكرم توفيق بالرباط الصليبي، وحسام حسن، وبيرسي تاو، بشاكل عضلية، وكورونا تغيب محمد المغربي، وبدر بانون، في خط الدفاع.

نجح بيتسو موسيماني في ترميم صفوف الفريق الأول بالنادي الأهلي، من ناشئين القلعة الحمراء، قبل السفر لكأس العالم للأندية 2022، بمشاركة الناشئين في بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.