دوت الخليج يكشف حقيقة مرض عمرو زكي

خرجت شائعات في الأونه الأخيرة بمرض عمرو زكي، ودخوله في غيبوبه وتناولت الصفحات على السوشيال ميديا تلك الخبر في الأونه الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونفى شقيق عمرو زكي تلك الاشاعات، مؤكداً أنـه في يتمتع بصحة جيدة في الوقت الحالي، وغير صحيح مطلقا ما يتردد عن دخوله في غيبوبة.

عمرو زكي يعتذر لـ توريه: «من أفضل المدافعين الذي لعبت ضدهم»

نشر عمرو زكي نجم منتخب مصر السابق ، صورة تجمعة بقائد كوت ديفوار السابق كولو توريهـ أثناء أحد مباريات الفراعنة مع الأفيال.

ونشر عمرو زكي الصورة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وكتب عليها: " من ابرز المدافعين الذي لعبت ضدهم بيج تور".

وجاء ذلك كإعتذار من عمرو زكي بعد تصريحات توريه بأنه مستاء من مهاجم منتخب مصر السابق، بسبب نشر صورته معه وهو يراوغه خلال لقاء مصر وكوت ديفوار بكأس أمم أفريقيا 2008.

وأعتبر توريه تلك الصورة هي إهانه له ولمنتخب كوت ديفوار، واشار أنه لعب أمام أفضل المهاجمين، ولكن لا أحد منهم ينشر صورة تعتبر إهانة .

قائد كوت ديفوار السابق: على محمد صلاح الإستمرار في ليفربول

كشف نجم منتخب كوت ديفوار السابق، كواو تورية، عن رأيه في رحيل محمد صلاح من الفريق الإنجليزي ليفربول، في الفترة القادمة.

وقال كولو توريه في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة: "على محمد صلاح ألا يغادر ليفربول، ليصبح أسطورة فريق الريدز في القادم".

وأضاف: "محمد صلاح لديه 30 عاماً في الوقت الحالي، لذلك لا يجب ألا يبحث عن الأموال فقط".

واختتم: "يجب على صلاح أن يقضي السنوات الأخيرة له في الملاعب مع النادي الذي يحبه ويكون أسطورة بالنسبة للجماهير".

عقوبات وإيقافات بالجملة على منتخب مصر بعد أحداث مباراة المغرب

جاءت عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم على منتخبي مصر والمغرب بعد أحداث المباراة الاخيرة، والتي جمعت بين الطرفين في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.

شهدت ممرات ملعب مباراة مصر والمغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، بعد لقاء المنتخبين على مشادة كلامية حادة بين الطرفين ظهر فيها أكثر من طرف من الجانبين سواء اللاعبين أو الجهاز الفني، أو مسئولو اتحادات الإثنين.

وجاءت لجنة العقوبات والتأديب بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم على العديد ممن القرارات والإجراءات الأمنية الصارمة على للطرفين، لعدم تكرار تلك الأحداث مرة أخرى في مختلف البطولات، وكان للطرف المصري النصيب الأكبر فيها لما بدر منه.

الغرامات الموقع على مصر

⁦تغريم منتخب مصر غرامة مالية قدرها ١٠٠ الف دولار علي كيروش و محمد صلاح بسبب الغياب عن المؤتمر الصحفي

⁦تغريم منتخب مصر عقوبة أخرى قدرها ٤٠ ألف دولار بسبب الأحداث التي حدثت في الممر الخاص بغرف الملابس أثناء خروج اللاعبين من مباراة مصر ضد المغرب بممر غرف خلع الملابس

⁦ايقاف مهاجم مصر مروان داوود لاعب منتخب مصر مباراتين

⁦ايقاف روجيه باولو مساعد كيروش 4 مباريات