نائبة الرئيس الأوغندى تبحث مع السفير المصرى سبل تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - استقبلت نائبة الرئيس الأوغندى "جيسيكا ألوبو" اليوم، السفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية فى كمبالا، حيث تطرق الاجتماع إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات الحيوية للبلدين، فضلا عن مناقشة الموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك.





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