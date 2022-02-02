عاجل.. الخارجية تبحث مع وفد الصحة الأوروبية التعاون فى تصنيع لقاح كورونا

وتعد زيارة وفد الخبراء الفنيين التابعين لمنظمة الصحة الأوروبية للقاهرة خلال الفترة من 31 يناير وحتى 3 فبراير بمثابة الزيارة الاستكشافية الأولى لمصر، حيث تهدف إلى التعرف على الإمكانيات والقدرات الإنتاجية الوطنية المتوفرة بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات المصرية اللازم توفيرها بهدف دعم قطاع المنتجات الدوائية واللقاحات فى مصر.
وتأتى الزيارة فى إطار مبادرة الاتحاد الأوروبى التى أعلن عنها فى أبريل 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على المستويين الأوروبى والدولى، حيث أعلن الاتحاد عن تخصيص مليار يورو لبرنامج يستهدف تصنيع الدواء واللقاحات وتوفير التكنولوجيا اللازمة فى مجال الصحة لدول القارة الإفريقية، بما يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى للقارة.
وهدفت الزيارة إلى التعرف على الخبرات والإمكانيات المصرية المتاحة وسبل البحث والتطوير، بالإضافة إلى توضيح الاحتياجات الوطنية لتطوير قطاع المنتجات الدوائية واللقاحات، وبحث صياغة أفضل أطر التعاون بين الجانبين فى مجال إنتاج اللقاحات فى مصر لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير إلى الدول الإفريقية.
شارك فى الاجتماع عن الجانب المصرى مسئولين عن وزارات الصحة والسكان، والتجارة والصناعة، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتعاون الدولى، بالإضافة إلى هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، وعن الجانب الأوروبى شارك ممثلى بعثة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ووفد من الخبراء الأوروبيين.
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